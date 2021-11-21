“بالدموع”.. نجل الفنان محمد العلي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة والده (فيديو)

روى فهد العلي، نجل الفنان الراحل محمد العلي، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة والده، وقال إن والده لم يكن يشتكي من شئ أو مرض.

وأضاف “العلي” خلال حديثه لقناة “روتانا حليجية” اليوم الأحد: “موت الوالد كان صدمة كبيرة فقد ودعته حوالي الساعة الثامنة مساء، وعندما عدت إليه في الصباح كان قد سقط قبل ساعتين تقريبا، ولم يكن معه أحد في المكتب”.

وتابع: “اخذناه على المستشفى خلال دقائق، وبعد محاولات لإنعاشه، أبلغنا الطبيب أنه توفى”.

يرويها باكيا..

نجل الفنان الراحل "محمد العلي" يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة والده#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/FLxYk1XfV6 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 21, 2021