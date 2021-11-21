احدث الأخبار

وكيل “الموارد البشرية” يوضح آلية تحديد المستحقين لنظام الضمان المطور
أبرز المواد
 “بالدموع”.. نجل الفنان محمد العلي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة والده (فيديو)
أبرز المواد
 متحدث الأمن البيئي يكشف تفاصيل التعامل مع “ظبي فلودير” طليق بأحد أحياء الرياض
أبرز المواد
 وزير الطاقة: ولي العهد اهتم ببرنامج استدامة الطلب على البترول
أبرز المواد
 إتاحة خدمة تسجيل المساحات “سبيسس” على “تويتر”
أبرز المواد
 الزعاق: البرد المحسوس بالمناطق الشمالية قاسي بالمربعانية
أبرز المواد
 “كان يقرأ القرآن قبل صعوده للمسرح”.. نجل الفنان محمد العلي يروي مواقف غريبة في حياته الفنية (فيديو)
أبرز المواد
 وكيل “الصحة” يوضح سبب الزيادة المتوقعة لحالات الإنفلونزا الموسمية
أبرز المواد
 توجيهان من وزير الشؤون الإسلامية للخطباء بجميع جوامع المملكة 
أبرز المواد
 الدوري السعودي الإلكتروني ينهي خامس بطولاته
أبرز المواد
 “تحولت إلى رماد”… صاحب السيارة السياحية المحروقة في الريث يروي تفاصيل الواقعة (فيديو)
أبرز المواد
 “الأرصاد” تكشف موعد انتهاء الحالة المطرية بمناطق المملكة
أبرز المواد
وكيل “الموارد البشرية” يوضح آلية تحديد المستحقين لنظام الضمان المطور

وكيل “الموارد البشرية” يوضح آلية تحديد المستحقين لنظام الضمان المطور

أبرز المواد
“بالدموع”.. نجل الفنان محمد العلي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة والده (فيديو)

“بالدموع”.. نجل الفنان محمد العلي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة والده (فيديو)

أبرز المواد
متحدث الأمن البيئي يكشف تفاصيل التعامل مع “ظبي فلودير” طليق بأحد أحياء الرياض

متحدث الأمن البيئي يكشف تفاصيل التعامل مع “ظبي فلودير” طليق بأحد أحياء الرياض

أبرز المواد
وزير الطاقة: ولي العهد اهتم ببرنامج استدامة الطلب على البترول

وزير الطاقة: ولي العهد اهتم ببرنامج استدامة الطلب على البترول

أبرز المواد

وكيل “الموارد البشرية” يوضح آلية تحديد المستحقين لنظام الضمان المطور

وكيل “الموارد البشرية” يوضح آلية تحديد المستحقين لنظام الضمان المطور
http://almnatiq.net/?p=1071619
محررو المناطق

أوضح وكيل وزارة الموارد البشرية للضمان الاجتماعي سلطان الجريس، آلية تحديد المستحقين للاستفادة من نظام الضمان الاجتماعي المطور بناء على الدخل الإجمالي للأسرة.

 

وبيّن الجريس في مداخلة مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن هذا النظام مبني على عدد أفراد الأسرة ومن يعولهم.

 

ولفت إلى أن المستفيد الأساسي يصرف له 1100 و550 لكل تابع، مشيرًا إلى أنه إذا كان راتب المستفيد 3 أو 4 آلاف ريال تحتسب فقط ألفي ريال ثم يتم خصم هذا الدخل من قيمة المعاش.

 

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد بدأت تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور بهدف تحقيق الاستقرار، وإرساء الوسائل والتدابير اللازمة لتقديم الدعم المناسب للأسر الأشد احتياجًا واستحقاقًا.

 

Advertisements

روابط ذات صلة

مسؤول بالموارد البشرية يكشف عن برامج دعم الأسر في نظام الضمان الاجتماعي المطور (فيديو)

مسؤول بالموارد البشرية يكشف عن برامج دعم الأسر في نظام الضمان الاجتماعي المطور (فيديو)
الاعتداء على موظف في شركة وكسر أنفه.. والموارد البشرية تتدخل

الاعتداء على موظف في شركة وكسر أنفه.. والموارد البشرية تتدخل
تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.. الموارد البشرية تعتزم توحيد إدخال بيانات طرفي العلاقة التعاقدية عبر منصة قوى

تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.. الموارد البشرية تعتزم توحيد إدخال بيانات طرفي العلاقة التعاقدية عبر منصة قوى

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*