وكيل “الموارد البشرية” يوضح آلية تحديد المستحقين لنظام الضمان المطور

محررو المناطق

أوضح وكيل وزارة الموارد البشرية للضمان الاجتماعي سلطان الجريس، آلية تحديد المستحقين للاستفادة من نظام الضمان الاجتماعي المطور بناء على الدخل الإجمالي للأسرة.

وبيّن الجريس في مداخلة مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن هذا النظام مبني على عدد أفراد الأسرة ومن يعولهم.

ولفت إلى أن المستفيد الأساسي يصرف له 1100 و550 لكل تابع، مشيرًا إلى أنه إذا كان راتب المستفيد 3 أو 4 آلاف ريال تحتسب فقط ألفي ريال ثم يتم خصم هذا الدخل من قيمة المعاش.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد بدأت تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور بهدف تحقيق الاستقرار، وإرساء الوسائل والتدابير اللازمة لتقديم الدعم المناسب للأسر الأشد احتياجًا واستحقاقًا.

نظام الضمان الاجتماعي المطور..

وكيل وزارة الموارد البشرية للضمان الاجتماعي يشرح بالأرقام آلية تحديد المستحقين للاستفادة من هذا النظام بناء على الدخل الإجمالي للأسرة#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/x8TiKxrnHq — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 21, 2021