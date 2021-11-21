في تحطم طائرة 2017.. نجل “المتحمي” يكشف تفاصيل استشهاد والده مع نائب أمير عسير (فيديو)

روى سلمان المتحمي، لحظة استقبال خبر استشهاد والده سعود بن محمد المتحمي مع نائب أمير منطقة عسير في حادث تحطم مروحية في نوفمبر عام 2017م.

وقال “سلمان” خلال حديثه لبرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، اليوم الأحد: “كان مخطط أن يأتي والدي عن طريق البر، بعدها وردني اتصال بأن الخطة تغيرت وسيأتي بالطائرة، ثم بعدها بفترة تلقيت اتصالا بالتوجه إلى قصر الإمارة للقاء الأمير فيصل بن خالد مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير عسير سابقا وأخبرني بوفاة الوالد”.

فيديو | سلمان المتحمي يتحدث عن استقبال خبر استشهاد والده سعود بن محمد المتحمي مع نائب أمير منطقة #عسير#الراصد pic.twitter.com/Olgh8prQdn — الراصد (@alraasd) November 21, 2021