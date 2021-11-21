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أمطار بالزلفي.. والثلوج تغطي أحد طرق القريات (فيديو)

أمطار بالزلفي.. والثلوج تغطي أحد طرق القريات (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1071636
محررو المناطق

وثق مقطع فيديو لحظة هطول الأمطار على أجزاء من الزلفي في منطقة الرياض.

 

وتراكمت كميات من الثلوج على الطريق الرابط بين القريات وطريف، بعد هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد

 

وقال المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، إن الحالة المطرية ستتواصل بمناطق المملكة حتى يوم غدٍ الإثنين.

 

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد أصدر تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الحدود الشمالية، بحيث يشمل ذلك حزم الجلاميد، وطريف، وعرعر حتى الساعة 11 مساءً.

 

وحذر المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار رعدية وتكوّن سحب رعدية ممطرة ونشاط للرياح والأتربة مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، خلال الساعات المقبلة من اليوم الأحد، وذلك على 4 مناطق بالمملكة.

 

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