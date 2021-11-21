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قتلى وجرحى لمليشيا الحوثي إثر معارك عنيفة في الجراحي بالحديدة

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قتلى وجرحى لمليشيا الحوثي إثر معارك عنيفة في الجراحي بالحديدة

قتلى وجرحى لمليشيا الحوثي إثر معارك عنيفة في الجراحي بالحديدة
http://almnatiq.net/?p=1071638
المناطق ـ وكالات:

أعلن الجيش اليمني، سقوط قتلى وجرحى من مليشيات الحوثي الإرهابية إثر معارك عنيفة في مديرية الجراحي بالحديدة.

 

واستعاد الجيش اليمني أمس السبت، مديرية حيس جنوب الحديدة من سيطرة ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًا.

 

وفرضت قوات الشرعية السيطرة على المديرية بعد مواجهات عنيفة ضد الميليشيات التي تكبدت خسائر كبيرة في المعارك.

 

فيما شهدت الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب اليمنية، ليلة الجمعة، معارك عنيفة بين قوات الجيش والمقاومة الشعبية من جهة وبين ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران من جهة أخرى.

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