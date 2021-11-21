“72 ساعة في الصحراء”.. مقيم سوداني يروى القصة الكاملة لإنقاذه من الموت (فيديو)

كشف مقيم سوداني تفاصيل الساعات الصعبة التي عاشها في الصحراء قبل أن يتم إنقاذه، حيث ظل في الصحراء لمدة 3 أيام ولم يكن معه سوى زجاجة مياه صغيرة.

وتمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ المقيم بعد أن تقطعت به الطرق في إحدى المناطق الصحراوية، أثناء قيامه برحلة من الرياض إلى محافظة رابغ لنقل أعلاف.

وأوضح، خلال لقائه في برنامج “ياهلا” على قناة روتانا خليجية، أنه يعمل سائقًا لشاحنة نقل، وكان في رحلة من الرياض إلى محافظة رابغ لنقل أعلاف، وبعد سيره لمسافة تصل إلى 20 كيلومترًا، فقد الطريق بعد أن توقف تطبيق خرائط كان قد اعتمد عليه في التعرف على طريق مختصر إلى مزرعة تقع في الصحراء القاحلة.

كان ينتظر الموت وحيدا في الصحراء..

سوداني يروي لياهلا تفاصيل الساعات الصعبة التي عاشها في الصحراء قبل أن يتم إنقاذه#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/H6gXhlpOBv — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 21, 2021

وأضاف أنه بعد مرور عدة ساعات من فقدان الطريق، انخفضت سرعة السيارة وانحرفت لتغوص إطاراتها في الرمال، ليقرر بعدها المبيت في سيارته والانتظار حتى الصباح ليبدأ محاولاته لإخراج سيارته من الرمال.

وقال إنه حاول أكثر من مرة إخراج عجلات السيارة من الرمال باستخدام بعض الأخشاب، إلا أن ذلك أدى إلى تفاقم الموقف، ليمر يومان على بقائه بهذا الموقع، وهو لا يملك سوى زجاجة مياه صغيرة.

وتابع أنه في اليوم الثالث، بدأ اليأس يتسلل إلى قلبه، وأثناء محاولته البحث عن حل للأزمة، رأى سيارة تمر بالقرب من موقعه ونجح في لفت انتباهها، وبالفعل تمكن من التواصل مع سائقها، والذي أمده بالخبز والماء واقترح عليه الذهاب إلى منطقة جبلية لالتقاط الشبكة عبر هاتفه، وهو ما نفذه المقيم السوداني، لينجح في التواصل مع الدفاع المدني، والذي أوصله بدوره لفريق “برق”.