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التحالف: رصد خطر وشيك يُهدد الملاحة والتجارة العالمية بالبحر الأحمر

التحالف: رصد خطر وشيك يُهدد الملاحة والتجارة العالمية بالبحر الأحمر
http://almnatiq.net/?p=1071666
محررو المناطق

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، عن رصد مؤشرات على خطر وشيك يُهدد الملاحة والتجارة العالمية في جنوب البحر الأحمر.

وقال التحالف العربي، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام رسمية، إنه تم رصد تحركات ونشاطاً عدائياً للقوات الحوثية اليمنية، باستخدام زوارق مفخخة، مشيرًا إلى إنه يتخذ إجراءات لتحييد التهديد البحري، وضمان حرية الملاحة.

وبدعم من قوات التحالف، تقود قوات الجيش اليمني، طوال الأيام الماضية، معارك عنيفة لدحر ميليشيات الحوثي في مختلف الجبهات القتالية جنوب وغرب محافظة مأرب شمال شرقي البلاد.

وتمكنت القوات اليمنية من صد العديد من الهجمات التي شنتها الميليشيات على مدن ومناطق مأرب، كما أفشلت قوات المقاومة الشعبية هجمات للانقلابيين في جبهات القتال جنوب محافظة مأرب، تكبّدت على إثرها الميليشيات خسائر بشرية ومادية فادحة، وفق المركز الإعلامي للجيش.

يذكر أن ميليشيات الحوثي تشن منذ فبراير 2021 هجمات على محافظة مأرب الاستراتيجية والغنية بالنفط، رغم التنديدات الدولية التي حذرت من المخاطر الهائلة، التي تهدد آلاف النازحين الذين لجأوا إلى مأرب هرباً من الصراعات في بقية مناطق البلاد.

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