حصول 3 لاعبين جدد على الجنسية السعودية.. تعرّف عليهم

محررو المناطق

حصل اليوم الإثنين، 3 لاعبين جدد، على الجنسية السعودية، وهم هاورن كمارا وعبدالفتاح آدم ومختار علي.

جاء ذلك في إطار منح الجنسية السعودية للكفاءات والمواهب المتميزة، فيما عبر اللاعبون الثلاثة عن عميق شكرهم للقيادة على القرار.

وغرد اللاعب عبدالفتاح آدم، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلا: “أعجز عن الشكر لسيدي الملك سلمان وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان على منحي الجنسية السعودية”.

وتابع اللاعب: “حلم عظيم تحقق، وبإذن الله سأبذل كل جهدي لخدمة وطني الذي ولدت على أرضه الطاهرة وعلمني كل شيء”.

ومن جانبه عبر اللاعب مختار علي، عن شكره على حصول على الجنسية، قائلا: “الحمد لله على فضله وكل عبارات الشكر والامتنان لقيادة الوطن الكريم»، مضيفًا، في تغريدة عبر حسابه بتويتر: “أشعر بفخر كبير أن أحمل الجنسية السعودية اللي أعتبرها أكبر حافز لي لتقديم كل ما أستطيع لخدمة هذه الأرض ورد الدين لقيادتها”.