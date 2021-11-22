مخاطر وأسباب الحكة في الجلد.. أبرزها أمراض الكبد والسرطان

المناطق ـ وكالات:

أوضح مركز الصحة الألماني، مخاطر وأسباب الحكة في الجلد، والتي جاء من أبرزها أمراض الكبد والسرطان.

وقال المركز، إن الحكة تعد من المتاعب الصحية المزعجة للغاية، مشيرا إلى أنها قد ترجع إلى أسباب عدة، على رأسها الأمراض الجدية مثل التهاب الجلد العصبي والصدفية والإكزيما والعدوى الفطرية والحساسية تجاه حبوب اللقاح أو المعادن كالنيكل.

وأضاف أن الحكة قد تشير أيضا إلى الإصابة بأمراض الكبد، خاصة إذا تغير لون الجلد إلى اللون الأصفر، أو قصور الكلى أو داء السكري أو الاضطرابات الهرمونية المرضية كفرط نشاط الغدة الدرقية.

وأوضح أنه قد ترجع الحكة إلى أحد أمراض الأعصاب كالاعتلال العصبي المتعدد والتصلب المتعدد، لافتًا: “قد تكون أثرا جانبيا لبعض الأدوية مثل المضادات الحيوية والأدوية النفسية وأدوية ارتفاع ضغط الدم ومثبطات تخثر الدم”.

وتابع: “في أسوأ الأحوال قد تنذر الحكة بالإصابة بالسرطان مثل سرطان الجهاز الليمفاوي والثدي والرئة.