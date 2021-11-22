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الشيخ “المنيع” يوضح حكم إجهاض المرأة لـ”الجنين” حال إصابتها بأمراض نفسية (فيديو)

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الشيخ “المنيع” يوضح حكم إجهاض المرأة لـ”الجنين” حال إصابتها بأمراض نفسية (فيديو)

الشيخ “المنيع” يوضح حكم إجهاض المرأة لـ”الجنين” حال إصابتها بأمراض نفسية (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1071679
محررو المناطق

كشف عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، حكم إقدام المرأة على إجهاض جنينها في حال معاناتها من أمراض نفسية.

وأوضح “المنيع”، خلال إحدى حلقات برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، أن الإقدام على هذا الأمر يعد خطأ وإثماً وعدواناً على هذا الجنين.

وأشار “المنيع” إلى أن الجنين أمانة عند أمه ويجب عليها الاعتناء به وبنفسها، وفي حال الاعتداء عليه فإنها تُعاقب على ذلك من الله عز وجل.

 

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