الشيخ “المنيع” يوضح حكم إجهاض المرأة لـ”الجنين” حال إصابتها بأمراض نفسية (فيديو)

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كشف عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، حكم إقدام المرأة على إجهاض جنينها في حال معاناتها من أمراض نفسية.

وأوضح “المنيع”، خلال إحدى حلقات برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، أن الإقدام على هذا الأمر يعد خطأ وإثماً وعدواناً على هذا الجنين.

وأشار “المنيع” إلى أن الجنين أمانة عند أمه ويجب عليها الاعتناء به وبنفسها، وفي حال الاعتداء عليه فإنها تُعاقب على ذلك من الله عز وجل.

هل يجوز للمرأة إجهاض جنينها إذا كانت تعاني من أمراض نفسية؟

الشيخ عبدالله المنيع يجيب ويوجه رسالة هامة لمن تفعل ذلك#يستفتونك#الرسالةhttps://t.co/QcO7d8JM1m pic.twitter.com/FiLFiMGCdz — قناة الرسالة (@alresalahnet) November 21, 2021