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5 مشروبات تحميك من نزلات البرد و”الإنفلونزا” الموسمية في الشتاء

5 مشروبات تحميك من نزلات البرد و”الإنفلونزا” الموسمية في الشتاء

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5 مشروبات تحميك من نزلات البرد و”الإنفلونزا” الموسمية في الشتاء

5 مشروبات تحميك من نزلات البرد و”الإنفلونزا” الموسمية في الشتاء
http://almnatiq.net/?p=1071685
محررو المناطق

كشفت دراسة طبية عن 5 أنواع من المشروبات التي تقوي مناعة الجسم وتحميه من نزلات البرد والإصابة بـ”الإنفلونزا” الموسمية، في فصل الشتاء.

ويوصي الخبراء بضرورة الابتعاد عن الكافيين قدر الإمكان كونه يسبب جفاف الجسم ويسهل عملية فقدان الترطيب اللازم في الشتاء، وفيما يلي 5 مشروبات احرص عليها:

1.التفاح بالقرفة

يعمل هذا المشروب على تنقية الجسم من السموم ودعم جهاز المناعة، وكذلك التخلص من مشكلات الجهاز الهضمي، ومعالجة التهاب الحلق، كما تتميز القرفة بقدرتها على خفض معدل الكوليسترول الضار في الدم وضبط مستويات السكر فيه والحفاظ على صحة الشرايين.

2-الزنجبيل بالليمون

يمتاز هذا المشروب بقدرته الفائقة على تعزيز جهاز المناعة، والحد من أعراض التهاب الحلق ومعالجة نزلات البرد، والزنجبيل معروف بكونه مضادا للالتهابات ويحسن من امتصاص العناصر الغذائية الأساسية في الجسم، إضافة إلى الوقاية من مرض السرطان.

3- اليانسون

يخفف اليانسون من التهاب الحلق والجيوب الأنفية، لاحتوائه على مضادات الالتهاب، ويقلل من احتمالية الإصابة بقرح المعدة، ويقي من الفطريات والبكتيريا، إضافة إلى قدرته الكبيرة على تعزيز صحة جهاز المناعة.

4- الحساء

يوصى بتناول الحساء أو الشوربة لتقوية المناعة نظرا لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية والمعادن التي يحتاجها الجسم بما في ذلك فيتامين c وe وa، إضافة إلى الزنك.

5- الحليب الذهبي

هو مزيج من الحليب الدافئ والكركم المعروف باحتوائه على مضادات الأكسدة، ما يعزز من قدرته على محاربة الالتهابات وتقوية جهاز المناعة، وتنقية الكبد من السموم.

 

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