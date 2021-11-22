أخصائي يكشف عن سلاح فعال لمحاربة الكبد الدهني

المناطق ـ وكالات:

أكد الدكتور هانز مارتن فروهاوف، أخصائي طب الأمراض الباطنة الألماني، أن إنقاص الوزن يعد سلاحا فعالا لمحاربة الكبد الدهني؛ حيث يسهم فقدان 10% من الوزن في عودة قيم دهون الكبد إلى معدلاتها الطبيعية.

وأوضح، أن الشخص الذي يبلغ وزنه 100 كجم، يتخلص من دهون الكبد بنسبة 100% تقريبا، إذا خسر 10 كجم من وزنه، مضيفًا أنه يمكن إنقاص الوزن من خلال اتباع أسلوب حياة صحي يقوم على التغذية الصحية، أي الإكثار من الخضروات والفواكه والتخلي عن الوجبات السريعة والأطعمة الدسمة، إلى جانب المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية.

وأشار إلى أن الكبد الدهني غالبا ما يكون مصاحبا لاضطراب شامل مثل داء السكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم، مشددا على ضرورة علاجه في الوقت المناسب لتجنب العواقب الوخيمة، التي قد تترتب عليها والمتمثلة في الأزمات القلبية وسرطان الكبد.