“المرور” يوضح الإجراء المتبع حال قبول الاعتراض على مخالفة  

محررو المناطق

أوضحت المديرية العامة للمرور الإجراء المتبع حال تم الموافقة على اعتراض مواطن على مخالفة مرورية.

وأبانت المرور في ردها على استفسار أحد المتابعين على موقع “تويتر”، أنه يتم إعادة مبلغ السداد على نفس الحساب المسدد منه آلياً بعد أن يتم إصدار قرار من الهيئة المرورية التي تقدمت بالاعتراض لديها بإعادة المبلغ.

وكان مواطن قد أرسل استفسار لـ”المرور”، جاء على النحو التالي: “أنا أعترض علي مخالفة وبعد ما رفعت الاعتراض بعدها في عشر أيام تقريباً ماجاني رد وسددت المخالفة وبعدها في أربع أشهر جاني رسالة بقبول الاعتراض”.