مشهد مروع.. سيارة تدهس عشرات الأشخاص أثناء عروض عيد الميلاد بـ”واكيشا” الأمريكية (فيديو) 

المناطق ـ وكالات:

أعلنت الشرطة الأمريكية، عن مقتل 5 أشخاص وإصابة أكثر من 40 آخرين جراء صدم سيارة من نوع “إس يو في” حشدا كان مجتمعا للمشاركة في أحد عروض عيد الميلاد في واكيشا بولاية ويسكونسن الأمريكية، جاء ذلك وفقًا لما ذكرته قناة “العربية”.

وفي مشهد مروع، تداول رواد التواصل الاجتماعي “تويتر”، فيديو وثق لحظة دهس سيارة بسرعة قصوى حشدًا كان متجمعًا للمشاركة في أحد عروض عيد الميلاد.

ومن جانبه، قال قائد شرطة المدينة دان تومسون، إنه تم العثور على السيارة و الشخص المعني.



Another view of the Waukesha driver. Barely missing the little girl!! Wow. #waukesha @JackPosobiec @stillgray pic.twitter.com/PreH0krGbu

— Lacy (@l_a_c_y___) November 21, 2021