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لن تصدق سرعتها.. الكشف عن أسرع طائرة في العالم

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لن تصدق سرعتها.. الكشف عن أسرع طائرة في العالم

لن تصدق سرعتها.. الكشف عن أسرع طائرة في العالم
http://almnatiq.net/?p=1071739
المناطق- وكالات:

أعلنت شركة رولز رويس عن أن إحدى طائرتها الكهربائية أصبحت الأسرع من نوعها في العالم، وذلك بعد أن وصلت إلى أقصى سرعة 623 كيلومترًا في الساعة.

ووفقاً لـ”سبوتنيك”، قالت” الشركة” إن الطائرة Spirit of Innovation هي أسرع طائرة كهربائية بالكامل على كوكب الأرض، وبناء على ذلك فقد تقدمت الشركة بثلاثة طلبات للحصول على أرقام قياسية عالمية إلى الاتحاد العالمي للرياضات الجوية.

يشار إلى أن الطائرة Spirit of Innovation جاءت كإحدى نتائج مشروع  ACCEL، أو ما يعرف بـ”تسريع كهرباء الطيران”، والذي يضم متخصصين في المحركات الكهربائية وشركة فرعية مملوكة بالكامل لمرسيدس، بالإضافة إلى شركة “إلكتروفلايت”، وهي شركة طيران ناشئة.

وتستخدم الطائرة الكهربائية الأسرع في العالم محركا كهربائيا بقدرة 400 كيلوواط وحزمة بطارية الدفع الأكثر كثافة في القوة التي تم تجميعها في المجال.

 

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