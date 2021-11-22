ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الإثنين

محررو المناطق

شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الإثنين 22 نوفمبر 2021 ارتفاعًا مفاجئًا خلال التعاملات الصباحية، رغم تسجيل المعدن النفيس لخسائر أسبوعية بالأسواق العالمية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 خلال ارتفعًا نحو 222.66 ريال (59,36 دولار)، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 194,83 ريال (51,94 دولار).

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 167.00 ريال (44.52 دولار)، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 129,88 ريال (34,63 دولار).

وسجل سعر أوقية “أونصة” الذهب ارتفاعاً إلى نحو 6925 ريالًا (1846 دولارًا)، وزاد سعر الجنيه الذهب نحو 1559 ريالا (415,51 دولار).