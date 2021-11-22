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“الموارد البشرية” تكشف مدى أحقية المتقاعدين وغير الموظفين في معاش الضمان الاجتماعي المطور (فيديو)

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“الموارد البشرية” تكشف مدى أحقية المتقاعدين وغير الموظفين في معاش الضمان الاجتماعي المطور (فيديو)

“الموارد البشرية” تكشف مدى أحقية المتقاعدين وغير الموظفين في معاش الضمان الاجتماعي المطور (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1071744
محررو المناطق

كشف وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي، سلطان الجريس، مدى أحقية المتقاعدين وغير الموظفين والباحثين عن العمل، في الحصول على المعاش الذي يوفره نظام الضمان الاجتماعي المطور.

وأكد “الجريس”، لبرنامج “يا هلا”، أن المعيار الأساسي الذي يتم على أساسه منح المعاش هو دخل الأسرة، حيث يتم منحه للأسر في حال كان دخلهم لا يوفر احتياجاتهم الأساسية.

وأشار إلى أن هذا المعيار ينطبق أيضا على غير الموظفين والمتقاعدين، مبيناً أن الباحثين عن عمل يحصلون على إعانة خاصة من خلال برنامج “حافز”، فيما يتم منح معاش الضمان الاجتماعي للأسر بناءً على دخلها.

 

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