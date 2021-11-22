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“المسند”: اليوم آخر أيام الحالة المطرية الثانية على مناطق المملكة

“المسند”: اليوم آخر أيام الحالة المطرية الثانية على مناطق المملكة
http://almnatiq.net/?p=1071753
محررو المناطق

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم سابقًا، عبدالله المسند، أن تغادر ‏اليوم الإثنين الحالة المطرية الثانية.

وقال المسند، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، إنه ربما تنحصر التوقعات المطرية اليوم على أجزاء محدودة من شرقي القصيم، والزلفي، وشمالي الشرقية ويشمل حفر الباطن والخفجي، لافتًا إلى أن التوقعات تشمل الكويت.

وأعلن المركز الوطني للأرصاد، تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم الإثنين، متوقعًا أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من شرق المملكة، في حين تنشط الرياح السطحية على الجزء الأوسط من سواحل البحر الأحمر وكذلك على أجزاء من وسط المملكة مثيرة للأتربة والغبار.

وأضاف “الوطني للأرصاد”، أنه لا يستبعد تكوّن الضباب على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، وعلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30كساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر يصل إلى مترين على الجزء الأوسط , وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

 

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