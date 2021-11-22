حالات الوفاة تكسر حاجز الـ19 مليون ونصف.. إحصائية جديدة لفيروس كورونا بدول الخليج

محررو المناطق

أعلن مركز الإحصاء الخليجي، اليوم الإثنين، إحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى يوم الأحد الموافق 21 نوفمبر 2021م، والتي جاءت كالتالي:ـ

إجمالي عدد إصابات فيروس كورونا في دول مجلس التعاون الخليجي، وصل إلى 2,528,017 إصابة وذلك حتى 21 نوفمبر الجاري.

وأشارت إحصاءات المركز، إلى أنَّ حالات التعافي وصلت إلى2,500,447، فيما وصل إجمالي حالات الوفيات إلى 19,550، وحصل نحو 84,993,387 مواطنًا خليجيًا على لقاحات كورونا.

📊 إحصائيات فيروس كورونا #كوفيد_19 الإجمالية في دول #مجلس_التعاون لدول الخليج العربية، حتى تاريخ 21 نوفمبر 2021م

🔵 2,528,017 الإصابات المؤكدة

🟢 2,500,447 حالات التعافي

🔴 19,550 حالات الوفاة (يرحمهم الله)

💉 84,993,387 اللقاحات المعطاة#الإحصائي_الخليجي pic.twitter.com/Gv42vZG8Se — مركز الإحصاء الخليجي (@GCCStat) November 22, 2021