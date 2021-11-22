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حالات الوفاة تكسر حاجز الـ19 مليون ونصف.. إحصائية جديدة لفيروس كورونا بدول الخليج

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حالات الوفاة تكسر حاجز الـ19 مليون ونصف.. إحصائية جديدة لفيروس كورونا بدول الخليج

حالات الوفاة تكسر حاجز الـ19 مليون ونصف.. إحصائية جديدة لفيروس كورونا بدول الخليج
http://almnatiq.net/?p=1071757
محررو المناطق

أعلن مركز الإحصاء الخليجي، اليوم الإثنين، إحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى يوم الأحد الموافق 21 نوفمبر 2021م، والتي جاءت كالتالي:ـ

إجمالي عدد إصابات فيروس كورونا في دول مجلس التعاون الخليجي، وصل إلى 2,528,017 إصابة وذلك حتى 21 نوفمبر الجاري.

وأشارت إحصاءات المركز، إلى أنَّ حالات التعافي وصلت إلى2,500,447، فيما وصل إجمالي حالات الوفيات إلى 19,550، وحصل نحو 84,993,387 مواطنًا خليجيًا على لقاحات كورونا.

 

 

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