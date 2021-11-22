“كليات التميز” راعي بلاتينيوم للمؤتمر السعودي الدولي للسلامة والصحة المهنية

المناطق- فلاج الشعيفاني

شاركت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلة في شركة كليات التميز أحد أذرع المؤسسة بالمؤتمر السعودي الدولي للسلامة والصحة المهنية 2021م الذي رعاه وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الرياض.

وترأس محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني رئيس مجلس إدارة شركة كليات التميز الدكتور أحمد الفهيد الجلسة الأولى في المؤتمر حول “التوجهات الدولية الحديثة لتعزيز مفهوم السلامة والصحة المهنية داخل بيئة العمل”، في حين ترأس الجلسة في اليوم الثالث للمؤتمر الرئيس التنفيذي للشركة المهندس أيمن بن مصطفى آل عبد الله حول (السلامة والصحة المهنية وجودة الحياة).

فيما شارك المستشار وأخصائي إدارة السلامة الصحية في شركة كليات التميز المهندس وليد حمزي في المؤتمر بورشة عمل حول ( المهن العالية الخطورة) قدم خلالها تعريفا عن أهم القطاعات التي تحتوي على المهن عالية الخطورة، وإجراءات الوقاية والحماية والسيطرة، مبرزا أهمية التدريب على السلامة الصحية المهنية في بناء الكفاءات، وتحديات تطبيق نظام تراخيص مزاولة المهن عالية الخطورة، وحظيت هذه الورقة بحضور لافت. وكرم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي في حفل الافتتاح شركة كليات التميز ممثلة بالرئيس التنفيذي المهندس أيمن بن مصطفى آل عبدالله كونها أحد رعاة المؤتمر حيث تسلم درعا بهذه المناسبة في الحفل الذي حضره مسؤولين في القطاعين العام والخاص والمهتمين في مجالات الصحة والسلامة المهنية.

من جانبه قال المهندس آل عبدالله أن مشاركة كليات التميز في المؤتمر كراعي يأتي إيمانا منها بأهمية المشاركة في الملتقيات والمؤتمرات المحلية والدولية كمؤتمر السلامة الصحية المهنية، وتأكيدا على دورها في تعزيز مفهوم السلامة في بيئات العمل وبما ُيسهم في إيجاد بيئة عمل خالية من الحوادث والإصابات وجاذبة لتوظيف الكوادر البشرية واستمرارها.