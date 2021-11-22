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جمعية الامتياز التجاري وجامعة دار الحكمة يتعاونان لتعزيز قطاع الفرنشايز

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جمعية الامتياز التجاري وجامعة دار الحكمة يتعاونان لتعزيز قطاع الفرنشايز

جمعية الامتياز التجاري وجامعة دار الحكمة يتعاونان لتعزيز قطاع الفرنشايز
http://almnatiq.net/?p=1071763
المناطق- الرياض

أبرمت جمعية الامتياز التجاري وجامعة دار الحكمة اتفاقية للتعاون المشترك بهدف تعزيز صناعة الامتياز التجاري في المملكة لما له من دور في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني، تحقيقا لرؤية 2030.

ووقع الاتفاقية من جانب جمعية الامتياز التجاري؛ مؤسس ورئيس مجلس إدارة الجمعية؛ المحامي خالد بن أمين يوسف، ومن جانب جامعة دار الحكمة؛ عميدة كلية إدارة الأعمال والقانون؛ د. إيناس سيد سلامة بحضور عدد من القيادات والمسؤولين من الجامعة والجمعية.

وأعرب المحامي الأستاذ خالد أمين يوسف؛ عن سعادته بالتعاون بين جمعية الامتياز التجاري -أول جمعية أهلية من نوعها في المملكة- مع جامعة دار الحكمة باعتبارها إحدى الجامعات الرائدة بالمملكة مؤكدا أهمية قطاع الامتياز التجاري “الفرنشايز” في تنمية الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع مصادر الدخل وزيادة الناتج القومي الإجمالي وتوفير فرص العمل.

وأشار “يوسف” إلى أن هذه الاتفاقية تسعى إلى تعزيز التعاون بين جمعية الامتياز التجاري مع جامعة دار الحكمة من أجل نشر ثقافة الامتياز التجاري بين الطالبات من خلال تنفيذ عددا من المبادرات والبرامج والأنشطة الخاصة بنشر ثقافة وفكر الامتياز التجاري وتوعية الطلاب به، وتفعيل دور الطرفين في تحقيق رؤية المملكة 2030 في مجال الامتياز التجاري.

وكشف رئيس جمعية الامتياز التجاري أنّ مذكرة التفاهم تتضمن عدة بنود أهمها، التوعية ونشر ثقافة الامتياز التجاري، وتدريس منهج متخصص في الامتياز التجاري لجميع طالبات ومنسوبي كلية إدارة الأعمال والقانون، وإعداد الأبحاث والدراسات الخاصة بالامتياز التجاري، وتقديم الاستشارات الخاصة بالامتياز التجاري، وإقامة وتنظيم الفعاليات والندوات والمحاضرات وورش العمل في مجال الامتياز التجاري، وتنظيم الدورات التدريبية المتخصصة لرفع المهارات الإدارية والقانونية والفنية في مجال الامتياز التجاري، وفتح آفاق للتعاون مع الجهات المختصة بالامتياز التجاري، وتشكيل فريق عمل مشترك من أجل تفعيل هذه البنود.

ومن جانبها أعربت سعادة الدكتورة إيناس سلامة عن سعادتها بالتعاون مع جمعية الامتياز التجاري من أجل تعزيز و نشر التوعية عن الامتياز التجاري بين طالباتها و منسوبيها و تطمح كلية إدارة الأعمال و القانون في جامعة دار الحكمة إلى تطعيم المناهج الأكاديمية في الإدارة و القانون بالمادة اللازمة والمتخصصة لنشر هذه التوعية عن الامتياز التجاري.

 

 

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