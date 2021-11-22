احدث الأخبار

أمانة جدة تواصل جولاتها على قصور الأفراح ضمن 21 زيارة
محليات
 أمانة الشرقية: فتح مظاريف المشروع الاستثماري لتطوير مول بأجيال الظهران بقيمة 140 مليون ريال
المنطقة الشرقية
 مختص: تلقين الأهل الإجابات للطالب في حل الاختبارات عن بعد يسبب هذه المشاكل (فيديو)
أبرز المواد
 الدفاع المدني يباشر أكثر من 100 ألف حادث حريق وعملية إنقاذ خلال عام 1442 هـ
أبرز المواد
 خبير تغذية يكشف عن أضرار الإفراط في شرب الماء
أبرز المواد
 قصة ملهمة لطالبة من ذوي “العوق البصري”.. “فرح” تمكنت من القراءة والكتابة بطريقة برايل
أبرز المواد
 وفاة إعلامية مصرية بعد صراع مع “السرطان”
أبرز المواد
 الكشف عن ملابسات قضية قتل مواطن سعودي لزوجته الإندونيسية
أبرز المواد
 “التجارة بنجران” يُنفذ 614 جولة تفتيشية رقابية لمكافحة التستر التجاري
محليات
 أمانة حائل تنفذ أكثر من 11 ألف جولة رقابية على المنشآت التجارية
محليات
 في تنويه لرعاياها.. سفارة المملكة بسريلانكا تعلن تحديث إجراءات دخول البلاد
أبرز المواد
 هل سيطبق النظام المطور على مستفيدي الضمان الاجتماعي السابق؟.. “الموارد البشرية” توضح
أبرز المواد
أمانة جدة تواصل جولاتها على قصور الأفراح ضمن 21 زيارة

أمانة جدة تواصل جولاتها على قصور الأفراح ضمن 21 زيارة

محليات
أمانة الشرقية: فتح مظاريف المشروع الاستثماري لتطوير مول بأجيال الظهران بقيمة 140 مليون ريال

أمانة الشرقية: فتح مظاريف المشروع الاستثماري لتطوير مول بأجيال الظهران بقيمة 140 مليون ريال

المنطقة الشرقية
مختص: تلقين الأهل الإجابات للطالب في حل الاختبارات عن بعد يسبب هذه المشاكل (فيديو)

مختص: تلقين الأهل الإجابات للطالب في حل الاختبارات عن بعد يسبب هذه المشاكل (فيديو)

أبرز المواد
الدفاع المدني يباشر أكثر من 100 ألف حادث حريق وعملية إنقاذ خلال عام 1442 هـ

الدفاع المدني يباشر أكثر من 100 ألف حادث حريق وعملية إنقاذ خلال عام 1442 هـ

أبرز المواد

أمانة حائل تنفذ أكثر من 11 ألف جولة رقابية على المنشآت التجارية

أمانة حائل تنفذ أكثر من 11 ألف جولة رقابية على المنشآت التجارية
http://almnatiq.net/?p=1071794
المناطق ـ حائل:

أسفرت الجولات التفتيشية التي قامت بها الفرق الرقابية بأمانة منطقة حائل، عن تحرير 495 مخالفة على منشآت لم تتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية.

وأوضح المشرف العام على العلاقات العامة والإعلام بأمانة منطقة حائل المهندس نايف بن صالح الرشيدي, أن الفرق الرقابية نفّذت أكثر من 11 ألف جولة رقابية خلال شهر نوفمبر الجاري على المنشآت الغذائية وأماكن التجمعات، شملت الأسواق والمولات التجارية والمطاعم والمقاهي بواقع 11.501 جولة ميدانية، بالإضافة إلى مخالفة وإغلاق 93 منشأة ومصادرة وإتلاف 365 كجم من المواد الغذائية التالفة.

وتؤكّد أمانة منطقة حائل وكافة بلدياتها أن جولاتها مستمرة من خلال فرقها الرقابية الميدانية لمتابعة الأسواق والمتاجر والمولات وأماكن التجمعات للتحقق من الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية حفاظًا على سلامة وصحة الجميع.

Advertisements

روابط ذات صلة

الدفاع المدني يباشر أكثر من 100 ألف حادث حريق وعملية إنقاذ خلال عام 1442 هـ

الدفاع المدني يباشر أكثر من 100 ألف حادث حريق وعملية إنقاذ خلال عام 1442 هـ
الأرصاد: أمطار رعدية على ‏منطقة حائل حتى التاسعة مساءً

الأرصاد: أمطار رعدية على ‏منطقة حائل حتى التاسعة مساءً
ضبط 3 مواطنين اصطادوا صقورا من محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية

ضبط 3 مواطنين اصطادوا صقورا من محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*