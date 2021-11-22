أمانة حائل تنفذ أكثر من 11 ألف جولة رقابية على المنشآت التجارية

المناطق ـ حائل:

أسفرت الجولات التفتيشية التي قامت بها الفرق الرقابية بأمانة منطقة حائل، عن تحرير 495 مخالفة على منشآت لم تتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية.

وأوضح المشرف العام على العلاقات العامة والإعلام بأمانة منطقة حائل المهندس نايف بن صالح الرشيدي, أن الفرق الرقابية نفّذت أكثر من 11 ألف جولة رقابية خلال شهر نوفمبر الجاري على المنشآت الغذائية وأماكن التجمعات، شملت الأسواق والمولات التجارية والمطاعم والمقاهي بواقع 11.501 جولة ميدانية، بالإضافة إلى مخالفة وإغلاق 93 منشأة ومصادرة وإتلاف 365 كجم من المواد الغذائية التالفة.

وتؤكّد أمانة منطقة حائل وكافة بلدياتها أن جولاتها مستمرة من خلال فرقها الرقابية الميدانية لمتابعة الأسواق والمتاجر والمولات وأماكن التجمعات للتحقق من الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية حفاظًا على سلامة وصحة الجميع.