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“التجارة بنجران” يُنفذ 614 جولة تفتيشية رقابية لمكافحة التستر التجاري

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“التجارة بنجران” يُنفذ 614 جولة تفتيشية رقابية لمكافحة التستر التجاري

“التجارة بنجران” يُنفذ 614 جولة تفتيشية رقابية لمكافحة التستر التجاري
http://almnatiq.net/?p=1071797
المناطق ـ نجران:

نفّذت الفرق الرقابية المشتركة لمكافحة التستر التجاري بفرع وزارة التجارة في منطقة نجران خلال الأسبوع المنصرم ،614 جولة تفتيشية على الأسواق الشعبية والمناطق العشوائية، والأنشطة التي يزيد فيها الاشتباه بمخالفة نظام مكافحة التستر التجاري بمنطقة نجران ومحافظاتها، نتج عنها رصد 46 مخالفة وإغلاق 7 محال.

وتأتي هذه الحملة ضمن جولات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري التي يُشارك فيها العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، بهدف الرقابة والمتابعة لحالات اشتباه جرائم التستر التي لا تقتصر فقط على الأنشطة التجارية بل تشمل الأنشطة الاستثمارية والخدمية والمهنية والصناعية والزراعية وغيرها.

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