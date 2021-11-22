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الكشف عن ملابسات قضية قتل مواطن لزوجته الإندونيسية

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الكشف عن ملابسات قضية قتل مواطن لزوجته الإندونيسية

الكشف عن ملابسات قضية قتل مواطن لزوجته الإندونيسية
http://almnatiq.net/?p=1071799
محررو المناطق

كشفت السلطات في إندونيسيا ملابسات القبض على مواطن سعودي، بتهمة قَتل زوجته الإندونيسية البالغة من العمر 21 عاما.

وأوضحت الشرطة الإندونيسية أن المتهم استخدم مادة حارقة وقام بسكبها عليها، في مدينة “سيانجور”، مرجحة أن يكون الجاني، وهو في العقد الثالث من العمر، قد خطط لجريمته قبل عدة أيام، وفقا لصحفية “radarsukabumi”.

وأشارت الشرطة إلى أن الجاني اشترى المادة الحارقة عن طريق أحد المتاجر الإلكترونية، لكنه نفى ذلك، وادعى خلال التحقيق معه أمس (الأحد)، أنه استخدم هذه المادة في تنظيف الأرضية فقط.

وأضافت الشرطة أن المعلومات الأولية عن الحادث تشير إلى أن الجريمة وقعت بسبب شعور المتهم بالغيرة، مشيرةً إلى أنه حاول الفرار إلى خارج البلاد لكن تم القبض عليه في مطار “سوكارنو هاتا” في مدينة “تانجيرانج” أثناء قيامه بشراء تذكرة سفر إلى المملكة.

 

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