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وفاة إعلامية مصرية بعد صراع مع “السرطان”

وفاة إعلامية مصرية بعد صراع مع “السرطان”

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الكشف عن ملابسات قضية قتل مواطن سعودي لزوجته الإندونيسية

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وفاة إعلامية مصرية بعد صراع مع “السرطان”

وفاة إعلامية مصرية بعد صراع مع “السرطان”
http://almnatiq.net/?p=1071809
محررو المناطق

أعلن عضو مجلس النواب المصري أيمن أبو العلا، عن وفاة زوجته الإعلامية أسماء مصطفى، بعد صراعها مع مرض السرطان.

وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك: “انكسر ظهرى وفطر قلبي ولن أقول إلا ما يرضي الله.. إنا لله وانا اليه راجعون”.

وسبق أن كشفت أسماء مصطفى، أسباب عدم مشاركة تجربتها في مقاومة مرض السرطان مع متابعيها مثل بقية المشاهير، مؤكدة أن حالتها الصحية “معقدة”، وما زال الفريق الطبي يحاول الوصول لبروتوكول علاج كيماوي يناسب حالتها المتأخرة نسبيا، واعتذرت عن تقديم بث مباشر لطمأنة محبيها، مؤكدة أنها لن تظهر وهي بهذه الحالة الصحية.

 

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