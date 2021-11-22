احدث الأخبار

خبير تغذية يكشف عن أضرار الإفراط في شرب الماء
أبرز المواد
 قصة ملهمة لطالبة من ذوي “العوق البصري”.. “فرح” تمكنت من القراءة والكتابة بطريقة برايل
أبرز المواد
 وفاة إعلامية مصرية بعد صراع مع “السرطان”
أبرز المواد
 الكشف عن ملابسات قضية قتل مواطن سعودي لزوجته الإندونيسية
أبرز المواد
 “التجارة بنجران” يُنفذ 614 جولة تفتيشية رقابية لمكافحة التستر التجاري
محليات
 أمانة حائل تنفذ أكثر من 11 ألف جولة رقابية على المنشآت التجارية
محليات
 في تنويه لرعاياها.. سفارة المملكة بسريلانكا تعلن تحديث إجراءات دخول البلاد
أبرز المواد
 هل سيطبق النظام المطور على مستفيدي الضمان الاجتماعي السابق؟.. “الموارد البشرية” توضح
أبرز المواد
 بعد استهداف مطار نجران.. الكويت تؤكد دعمها للمملكة في التصدي لاعتداءات “الحوثي”
أبرز المواد
 جمعية الامتياز التجاري وجامعة دار الحكمة يتعاونان لتعزيز قطاع الفرنشايز
محليات
 للمرة الأول منذ أسابيع.. انخفاض سعر خام “برنت” ليسجل 78 دولاراً
أبرز المواد
 “كليات التميز” راعي بلاتينيوم للمؤتمر السعودي الدولي للسلامة والصحة المهنية
محليات
خبير تغذية يكشف عن أضرار الإفراط في شرب الماء

خبير تغذية يكشف عن أضرار الإفراط في شرب الماء

أبرز المواد
قصة ملهمة لطالبة من ذوي “العوق البصري”.. “فرح” تمكنت من القراءة والكتابة بطريقة برايل

قصة ملهمة لطالبة من ذوي “العوق البصري”.. “فرح” تمكنت من القراءة والكتابة بطريقة برايل

أبرز المواد
وفاة إعلامية مصرية بعد صراع مع “السرطان”

وفاة إعلامية مصرية بعد صراع مع “السرطان”

أبرز المواد
الكشف عن ملابسات قضية قتل مواطن سعودي لزوجته الإندونيسية

الكشف عن ملابسات قضية قتل مواطن سعودي لزوجته الإندونيسية

أبرز المواد

خبير تغذية يكشف عن أضرار الإفراط في شرب الماء

خبير تغذية يكشف عن أضرار الإفراط في شرب الماء
http://almnatiq.net/?p=1071820
المناطق- وكالات:

كشف خبير التغذية التركي جيزيم توبوزلو، عن أضرار الإكثار من شرب الماء.

وأكد أنه من الضار اتباع نظام غذائي باستخدام الماء فقط، موصياً بإضافة الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السوائل وقيمة غذائية عالية إلى الوجبات.

وتابع خبير التغذية: “تؤكد الأبحاث أن النظام الغذائي الذي يعتمد على الماء يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع، وزيادة حساسية الأنسولين واللبتين (هرمون الشبع)، والقضاء على التورم المتراكم في الجسم”.

وأضاف أن شرب الكثير من الماء، مثل أي شيء آخر، له عيوبه ويمكن أن يحدث ذلك نقص صوديوم الدم، والذي يمكن أن يكون قاتلًا.

في الوقت نفسه، يمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط للمياه إلى تسمم المياه، مشيرا إلى أنه من الطبيعي شرب لترين إلى أربعة لترات من الماء يوميًا في حالة عدم وجود موانع.

 

 

Advertisements

روابط ذات صلة

استشاري يكشف أسباب اكتساب الفتيات بعض الملامح الذكورية (فيديو)

استشاري يكشف أسباب اكتساب الفتيات بعض الملامح الذكورية (فيديو)
استشاري يكشف عن أكثر وجبة طعام تصيب بداء السكري

استشاري يكشف عن أكثر وجبة طعام تصيب بداء السكري
“صحة الرياض” تواصل حملتها التوعوية للسكري

“صحة الرياض” تواصل حملتها التوعوية للسكري

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*