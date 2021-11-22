خبير تغذية يكشف عن أضرار الإفراط في شرب الماء

المناطق- وكالات:

كشف خبير التغذية التركي جيزيم توبوزلو، عن أضرار الإكثار من شرب الماء.

وأكد أنه من الضار اتباع نظام غذائي باستخدام الماء فقط، موصياً بإضافة الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السوائل وقيمة غذائية عالية إلى الوجبات.

وتابع خبير التغذية: “تؤكد الأبحاث أن النظام الغذائي الذي يعتمد على الماء يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع، وزيادة حساسية الأنسولين واللبتين (هرمون الشبع)، والقضاء على التورم المتراكم في الجسم”.

وأضاف أن شرب الكثير من الماء، مثل أي شيء آخر، له عيوبه ويمكن أن يحدث ذلك نقص صوديوم الدم، والذي يمكن أن يكون قاتلًا.

في الوقت نفسه، يمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط للمياه إلى تسمم المياه، مشيرا إلى أنه من الطبيعي شرب لترين إلى أربعة لترات من الماء يوميًا في حالة عدم وجود موانع.