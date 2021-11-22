مختص: تلقين الأهل الإجابات للطالب في حل الاختبارات عن بعد يسبب هذه المشاكل (فيديو)

محررو المناطق

قال المتخصص في صعوبات التعلم عبدالله المشعان، إن كثير من الأهالي الآن يحاولون مساعدة أبنائهم في الاختبارات عن بعد، بسبب عدة أمور منها أن الطفل لم يستفيد الاستفادة الكاملة من التعليم عن بعد، وهذا قد نتفق معاهم فيه، ولكن لا يوجد مبرر في أن ولي أمر طالب يقوم بحل الاختبارات بدلًا منه، لأن ذلك يسبب لهم مشاكل سلوكية ومهارية في المستقبل.

وأضاف “المشعان” في لقاء مع برنامج “اليوم” المذاع عبر قناة الإخبارية، أن تلك المشكلات ستبدأ في الظهور مع عودة الطلاب إلى الاختبارات الحضورية داخل المدراس، مشيرًا أن غياب الطلاب في مراحل التعليم الأولية لمدة عامين؛ بسبب فيروس كورونا، أثّر على التحصيل العلمي لديهم لفارق التعليم بالمنزل عن المدرسة.

فيديو | عبدالله المشعان لـ #برنامج_اليوم: مساعدة الأهل للطالب في حل الامتحانات وتلقينه الإجابات يؤدي إلى مشاكل سلوكية ومهارية pic.twitter.com/wNIIigjCSX — برنامج اليوم (@Studioekhbariy) November 22, 2021