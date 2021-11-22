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أمانة جدة تواصل جولاتها على قصور الأفراح ضمن 21 زيارة

أمانة جدة تواصل جولاتها على قصور الأفراح ضمن 21 زيارة

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أمانة جدة تواصل جولاتها على قصور الأفراح ضمن 21 زيارة

أمانة جدة تواصل جولاتها على قصور الأفراح ضمن 21 زيارة
http://almnatiq.net/?p=1071835
محررو المناطق

واصلت أمانة جدة ممثلة في 19 بلدية فرعية جولاتها التفتيشية والرقابية على القاعات وقصور الأفراح خلال الأسبوع الماضي والتي شملت (21) موقعاً للتأكد من تطبيق الإجراءات، والاشتراطات الصحية حيث جرى رصد (13) مخالفة على عدد من المواقع.

يأتي ذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة في رصد تطبيق الإجراءات والاشتراطات الصحية الخاصة بالقاعات وقصور الأفراح للحد من فيروس كورونا حيث تحرص أمانة جدة على توعية السكان بإتباع الإجراءات والتدابير الوقائية بإتباع السلوك الصحي الذي يساعد في حماية الأفراد من العدوى.

 

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