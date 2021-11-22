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أمانة الشرقية: فتح مظاريف المشروع الاستثماري لتطوير مول بأجيال الظهران بقيمة 140 مليون ريال

أمانة الشرقية: فتح مظاريف المشروع الاستثماري لتطوير مول بأجيال الظهران بقيمة 140 مليون ريال

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أمانة الشرقية: فتح مظاريف المشروع الاستثماري لتطوير مول بأجيال الظهران بقيمة 140 مليون ريال

أمانة الشرقية: فتح مظاريف المشروع الاستثماري لتطوير مول بأجيال الظهران بقيمة 140 مليون ريال
http://almnatiq.net/?p=1071837
محررو المناطق

قامت أمانة المنطقة الشرقية بفتح مظاريف مشروع استثماري، بمشاركة مستثمر خليجي من دولة الكويت الشقيقة، لتطوير مول متكامل، بمساحة 100 ألف متر مربع، وبعرض استثماري قيمته 140 مليون ريال.

وأكد وكيل الأمين للاستثمارات وتنمية الايرادات المهندس حمدان بن عوده العرادي، أن المشروع الاستثماري يهدف إلى تعزيز الأنشطة الترفيهية والسياحية وعناصر جودة الحياة في المنطقة الشرقية، وإبراز مقومات مدينة الظهران على الخارطة السياحية والترفيهية وتسريع وتيرة التنمية وتحقيق مفهوم كفاءة الإنفاق والاستدامة المالية.

وأكد حمدان العرادي، على أن المشروع يأتي امتداداً لمجموعة المشاريع الاستثمارية النوعية والمميزة التي تم اطلاقها في المنطقة الشرقية بالشراكة مع القطاع الخاص، مبينا بأن المشروع يشتمل على تطوير مول كبير متكامل بتصاميم عصرية وتتضمن أنشطة متعددة للترفيه والسياحة، ومجموعة من الخدمات المساندة كالمقاهي والمطاعم والساحات العامة متعددة الاستخدامات ومسطحات خضراء والتي سيكون لها أثر إيجابي على جودة الحياة لسكان وزوار المنطقة الشرقية.

وأوضح المهندس العرادي أن هذا المشروع الاستثماري، يأتي ليترجم توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، والدعم المستمر من سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، حفظهما الله، وبمتابعة من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، لإشراك القطاع الخاص لتسريع تنمية المنطقة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وانتشارها بكافة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.

وأشار وكيل الأمين للاستثمارات إلى أن الأمانة تعمل بالتعاون مع فرق الوزارة وبالشراكة مع فرق الوزارات الأخرى، وهيئة تطوير المنطقة، وبرنامج جودة الحياة، واتحاد الرياضات، وبقية القطاعات، لتعزيز التنمية بالمنطقة، والاستدامة المالية، ورفع الايرادات والارتقاء بالخدمات المقدمة لسكان وزوار المنطقة وتحقيق مفهوم كفاءة الانفاق.

ودعا المهندس حمدان العرادي، عموم المستثمرين ورواد الأعمال للمشاركة في صناعة الاستثمارات وزيارة بوابة الاستثمار البلدي وتطبيق الهواتف الذكية ( فرص ) والتواصل مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة للاطلاع على الفرص الاستثمارية بكل شفافية وسهولة.

يذكر أن أمانة المنطقة الشرقية حصلت مؤخرا على المركز الأول بمنظومة الاستثمار والاستدامة المالية بالقطاع البلدي وحصلت على جوائز تقديرية من وزارة التجارة والاستثمار، وهيئة دعم المنشآت (منشآت) نظير جهودها في خدمة المستثمرين ورواد الأعمال مما ساهم بتحقيق الأمانة لقفزة بالإيرادات لثلاث سنوات متتالية وارتفاع بجاذبية الفرص والاقبال من المستثمرين داخلياً وخارجياً.

 

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