احدث الأخبار

صندوق التنمية العقارية ينضم لعضوية المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة
محليات
 أمانة جدة تواصل متابعة الإجراءات الاحترازية لـ”كورونا” بأكثر من 15 ألف جولة  
محليات
 نهائي أبطال آسيا.. “جارديم” يستقر على بديل “البليهي” أمام بوهانج
أبرز المواد
 مقتل قيادي حوثي وعدد من مرافقيه بنيران القوات اليمنية في “تعز”
أبرز المواد
 أول إجراء من “الموارد البشرية” بشأن سيدة استقبلت الوزير بالزغاريد (فيديو)
أبرز المواد
 استشاري يوضح مخاطر جرثومة المعدة.. ويؤكد: 80% بالمملكة مصابين بها (فيديو)
أبرز المواد
 “ارتدوا الشتوي الخفيف”.. توقعات حالة الطقس لمباراة نهائي أبطال آسيا
الرياضة
 كتبت الشهادة في آخر تدوينة لها.. وفاة أشهر محاربات السرطان في مصر
أبرز المواد
 “التخصصات الصحية” تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين.. تعرف على الشروط ورابط التقديم
أبرز المواد
 بلدية القطيف تطرح ١٨٩ فرصة استثمارية لأنشطة مختلفة
المنطقة الشرقية
 أمانة جدة تواصل جولاتها على قصور الأفراح ضمن 21 زيارة
محليات
 أمانة الشرقية: فتح مظاريف المشروع الاستثماري لتطوير مول بأجيال الظهران بقيمة 140 مليون ريال
المنطقة الشرقية
صندوق التنمية العقارية ينضم لعضوية المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة

صندوق التنمية العقارية ينضم لعضوية المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة

محليات
أمانة جدة تواصل متابعة الإجراءات الاحترازية لـ”كورونا” بأكثر من 15 ألف جولة  

أمانة جدة تواصل متابعة الإجراءات الاحترازية لـ”كورونا” بأكثر من 15 ألف جولة  

محليات
نهائي أبطال آسيا.. “جارديم” يستقر على بديل “البليهي” أمام بوهانج

نهائي أبطال آسيا.. “جارديم” يستقر على بديل “البليهي” أمام بوهانج

أبرز المواد
مقتل قيادي حوثي وعدد من مرافقيه بنيران القوات اليمنية في “تعز”

مقتل قيادي حوثي وعدد من مرافقيه بنيران القوات اليمنية في “تعز”

أبرز المواد

كتبت الشهادة في آخر تدوينة لها.. وفاة أشهر محاربات السرطان في مصر

كتبت الشهادة في آخر تدوينة لها.. وفاة أشهر محاربات السرطان في مصر
http://almnatiq.net/?p=1071847
المناطق- وكالات:

توفيت اليوم الإثنين، بعد صراع طويل مع المرض، الدكتورة المصرية سلمى الزرقا، أشهر محاربات مرض السرطان في مصر.

وأعلن وليد عرفات رئيس نادي سموحة في الإسكندرية وفاة زوجة ابنه التي أصيبت بمرض السرطان قبل 6 سنوات، وظلت طيلة هذه المدة تواجه المرض بكل قوتها، وأضحت بطلة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً لـ” العربية .نت”، أن المرض تسبب في بتر ذراعها الأيمن، بعدما تمكن منها، إلا أنها لم تفقد الأمل في الشفاء.

وتابع رواد مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تغريدات الفتاة المصرية مشوار كفاحها ورحلة مقاومتها للمرض، حيث استعانت بذراع صناعي لتتمكن من قضاء مهامها اليومية، وتعلمت الكتابة باليد اليسرى لتستطيع مواصلة مشوارها في الحصول على الدكتوراه.

وقد زرعت كتاباتها على صفحتها في فيسبوك الأمل لمرض السرطان وحب الحياة، والصبر للتغلب على المرض، كما أطلقت عدة مبادرات للتبرع للمرضى ومعاهد الأورام.

فيما زاد من حزن متابعي الفتاة المصرية هو شعورها بقرب النهاية، حيث كتبت الشهادة في آخر تدوينة لها وأرفقتها بـ”أحبكم” لمتابعيها، لتكون بذلك قد أوصلت رسالة الوداع قبل الرحيل.

 

 

Advertisements

روابط ذات صلة

غدا.. تعطيل الدراسة في 7 محافظات مصرية بسبب الطقس

غدا.. تعطيل الدراسة في 7 محافظات مصرية بسبب الطقس
استشاري يكشف عن خطوة هامة أدت لتراجع الإصابات بسرطان الثدي (فيديو)

استشاري يكشف عن خطوة هامة أدت لتراجع الإصابات بسرطان الثدي (فيديو)
المملكة ترأس الاجتماع التشاوري للجنة الخليجية الأمريكية بشأن إيران

المملكة ترأس الاجتماع التشاوري للجنة الخليجية الأمريكية بشأن إيران

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*