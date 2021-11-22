كتبت الشهادة في آخر تدوينة لها.. وفاة أشهر محاربات السرطان في مصر

المناطق- وكالات:

توفيت اليوم الإثنين، بعد صراع طويل مع المرض، الدكتورة المصرية سلمى الزرقا، أشهر محاربات مرض السرطان في مصر.

وأعلن وليد عرفات رئيس نادي سموحة في الإسكندرية وفاة زوجة ابنه التي أصيبت بمرض السرطان قبل 6 سنوات، وظلت طيلة هذه المدة تواجه المرض بكل قوتها، وأضحت بطلة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً لـ” العربية .نت”، أن المرض تسبب في بتر ذراعها الأيمن، بعدما تمكن منها، إلا أنها لم تفقد الأمل في الشفاء.

وتابع رواد مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تغريدات الفتاة المصرية مشوار كفاحها ورحلة مقاومتها للمرض، حيث استعانت بذراع صناعي لتتمكن من قضاء مهامها اليومية، وتعلمت الكتابة باليد اليسرى لتستطيع مواصلة مشوارها في الحصول على الدكتوراه.

وقد زرعت كتاباتها على صفحتها في فيسبوك الأمل لمرض السرطان وحب الحياة، والصبر للتغلب على المرض، كما أطلقت عدة مبادرات للتبرع للمرضى ومعاهد الأورام.

فيما زاد من حزن متابعي الفتاة المصرية هو شعورها بقرب النهاية، حيث كتبت الشهادة في آخر تدوينة لها وأرفقتها بـ”أحبكم” لمتابعيها، لتكون بذلك قد أوصلت رسالة الوداع قبل الرحيل.