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استشاري يوضح مخاطر جرثومة المعدة.. ويؤكد: 80% بالمملكة مصابين بها (فيديو)

استشاري يوضح مخاطر جرثومة المعدة.. ويؤكد: 80% بالمملكة مصابين بها (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1071857
محررو المناطق

قال الدكتور وليد الشمراني استشاري أمراض باطنية، إن جرثومة المعدة هي نوع من أنواع البكتيريا الذي يعيش في بيئة من أصعب البيئات وهي المعدة لأن فيها أحماض كثيرة ولكن تتكيف فيها.

وأضاف “الشمراني” خلال لقاء مع قناة “الإخبارية، أن جرثومة المعدة تنتقل من شخص لآخر عن طريق الأكل والماء الملوث واستخدام المسابح العامة غير المعقمة، كما تسبب أمراض ومضاعفات كثيرة في الجهاز الهضمي أخطرها السرطان.

وأوضح استشاري أمراض الباطنية، أن أول إصابة بجرثومة المعدة كانت منذ 85 ألف سنة، وما زالت حتى الآن تصيب نصف سكان العالم، بينما في المملكة تصيب من 50% إلى 80% من المواطنين وأكثرهم من الكبار، وهي تنقل من شخص لآخر بين أفراد العائلة، وذلك عن طريق الأكل والماء الملوث.

 

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