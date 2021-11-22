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أول إجراء من “الموارد البشرية” بشأن سيدة استقبلت الوزير بالزغاريد (فيديو)

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أول إجراء من “الموارد البشرية” بشأن سيدة استقبلت الوزير بالزغاريد (فيديو)

أول إجراء من “الموارد البشرية” بشأن سيدة استقبلت الوزير بالزغاريد (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1071865
محررو المناطق

كشفت مصادر مطلعة عن أول إجراء من وزارة الموارد البشرية، حول المقطع المتداول للمرأة التي استقبلت الوزير بالزغاريد.

ووفقاً لـ”عكاظ”، أوضحت المصادر أن المقطع المتداول حول قيام سيدة بالترحيب بوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أثناء دخوله مبنى الوزارة الرئيسي كان اجتهادا فرديا لأحد الموظفين.

وأكدت المصادر أن الموظف قام بدعوة السيدة دون التنسيق المسبق مع الجهة المختصة بالوزارة، ويجري اتخاذ اللازم بحق المسؤول عن هذا التصرف الفردي.

وكانت امرأة قد ألقت قصيدة شعرية ثم قامت بالزغاريد أثناء دخول وزير الموارد البشرية مبنى الوزارة، وتم تداول المقطع على منصات التواصل الاجتماعي.

 

 

 

 

 

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