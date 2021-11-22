احدث الأخبار

نهائي أبطال آسيا.. “جارديم” يستقر على بديل “البليهي” أمام بوهانج
أبرز المواد
 مقتل قيادي حوثي وعدد من مرافقيه بنيران القوات اليمنية في “تعز”
أبرز المواد
 أول إجراء من “الموارد البشرية” بشأن سيدة استقبلت الوزير بالزغاريد (فيديو)
أبرز المواد
 استشاري يوضح مخاطر جرثومة المعدة.. ويؤكد: 80% بالمملكة مصابين بها (فيديو)
أبرز المواد
 “ارتدوا الشتوي الخفيف”.. توقعات حالة الطقس لمباراة نهائي أبطال آسيا
الرياضة
 كتبت الشهادة في آخر تدوينة لها.. وفاة أشهر محاربات السرطان في مصر
أبرز المواد
 “التخصصات الصحية” تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين.. تعرف على الشروط ورابط التقديم
أبرز المواد
 بلدية القطيف تطرح ١٨٩ فرصة استثمارية لأنشطة مختلفة
المنطقة الشرقية
 أمانة جدة تواصل جولاتها على قصور الأفراح ضمن 21 زيارة
محليات
 أمانة الشرقية: فتح مظاريف المشروع الاستثماري لتطوير مول بأجيال الظهران بقيمة 140 مليون ريال
المنطقة الشرقية
 مختص: تلقين الأهل الإجابات للطالب في حل الاختبارات عن بعد يسبب هذه المشاكل (فيديو)
أبرز المواد
 الدفاع المدني يباشر أكثر من 100 ألف حادث حريق وعملية إنقاذ خلال عام 1442 هـ
أبرز المواد
نهائي أبطال آسيا.. “جارديم” يستقر على بديل “البليهي” أمام بوهانج

نهائي أبطال آسيا.. “جارديم” يستقر على بديل “البليهي” أمام بوهانج

أبرز المواد
مقتل قيادي حوثي وعدد من مرافقيه بنيران القوات اليمنية في “تعز”

مقتل قيادي حوثي وعدد من مرافقيه بنيران القوات اليمنية في “تعز”

أبرز المواد
أول إجراء من “الموارد البشرية” بشأن سيدة استقبلت الوزير بالزغاريد (فيديو)

أول إجراء من “الموارد البشرية” بشأن سيدة استقبلت الوزير بالزغاريد (فيديو)

أبرز المواد
استشاري يوضح مخاطر جرثومة المعدة.. ويؤكد: 80% بالمملكة مصابين بها (فيديو)

استشاري يوضح مخاطر جرثومة المعدة.. ويؤكد: 80% بالمملكة مصابين بها (فيديو)

أبرز المواد

نهائي أبطال آسيا.. “جارديم” يستقر على بديل “البليهي” أمام بوهانج

نهائي أبطال آسيا.. “جارديم” يستقر على بديل “البليهي” أمام بوهانج
http://almnatiq.net/?p=1071867
محررو المناطق

استقر البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب نادي الهلال، على بديل علي البليهي، الذي سيجاور جانغ هيون سو في خط دفاع الفريق أمام بوهانج ستيلرز في نهائي دوري أبطال آسيا، وفقًا لـ”أخبار 24″.

ويغيب علي البليهي مدافع الهلال عن نهائي دوري أبطال آسيا المرتقب ضد بوهانج بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

ومن المقرر أن يلتقي الهلال مع بوهانج على استاد الملك فهد الدولي، غدًا الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر 2021، وذلك في تمام الساعة الـ7 مساءً بتوقيت مكة المكرمة عبر قناة ssc sport HD.

وكان الهلال قد حصد لقب دوري أبطال آسيا عام 2019 على حساب أوراوا الياباني، حيث نجح الأزرق في الفوز بهدف ذهاباً وبهدفين إياباً، ليتوج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه.

Advertisements

روابط ذات صلة

“ارتدوا الشتوي الخفيف”.. توقعات حالة الطقس لمباراة نهائي أبطال آسيا

“ارتدوا الشتوي الخفيف”.. توقعات حالة الطقس لمباراة نهائي أبطال آسيا
قانوني: لا يوجد نص يمنع التجارة بالسوق السوداء.. وربط التذاكر بالهوية سيحل المشكلة

قانوني: لا يوجد نص يمنع التجارة بالسوق السوداء.. وربط التذاكر بالهوية سيحل المشكلة
الدرجة الموحدة وصلت لـ1000 ريال.. السوق السوداء تسيطر على تذاكر نهائي أبطال آسيا

الدرجة الموحدة وصلت لـ1000 ريال.. السوق السوداء تسيطر على تذاكر نهائي أبطال آسيا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*