نهائي أبطال آسيا.. “جارديم” يستقر على بديل “البليهي” أمام بوهانج

محررو المناطق

استقر البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب نادي الهلال، على بديل علي البليهي، الذي سيجاور جانغ هيون سو في خط دفاع الفريق أمام بوهانج ستيلرز في نهائي دوري أبطال آسيا، وفقًا لـ”أخبار 24″.

ويغيب علي البليهي مدافع الهلال عن نهائي دوري أبطال آسيا المرتقب ضد بوهانج بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

ومن المقرر أن يلتقي الهلال مع بوهانج على استاد الملك فهد الدولي، غدًا الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر 2021، وذلك في تمام الساعة الـ7 مساءً بتوقيت مكة المكرمة عبر قناة ssc sport HD.

وكان الهلال قد حصد لقب دوري أبطال آسيا عام 2019 على حساب أوراوا الياباني، حيث نجح الأزرق في الفوز بهدف ذهاباً وبهدفين إياباً، ليتوج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه.