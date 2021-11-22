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أمانة جدة تواصل متابعة الإجراءات الاحترازية لـ”كورونا” بأكثر من 15 ألف جولة  

أمانة جدة تواصل متابعة الإجراءات الاحترازية لـ”كورونا” بأكثر من 15 ألف جولة  

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أمانة جدة تواصل متابعة الإجراءات الاحترازية لـ”كورونا” بأكثر من 15 ألف جولة  

أمانة جدة تواصل متابعة الإجراءات الاحترازية لـ”كورونا” بأكثر من 15 ألف جولة  
http://almnatiq.net/?p=1071870
المناطق ـ جدة:

نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها خلال الأيام الماضية 15,688 جولة رقابية مع الجهات المعنية؛ لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية، والتي أسفرت عن إغلاق 36 منشأة مخالفة.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة، محمد بن عبيد البقمي، بأن تكثيف الجهود الرقابية شمل نطاق 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة، حيث رصدت الفرق الميدانية خلالها 62 مخالفة، تنوعت ما بين عدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، أو في الإلتزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

وأكدت أمانة جدة تواصل الجهود للتأكد من امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر إدارة البلاغات 940 أو تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.

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