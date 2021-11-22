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صندوق التنمية العقارية ينضم لعضوية المنظمة الأوربية لإدارة الجودة

صندوق التنمية العقارية ينضم لعضوية المنظمة الأوربية لإدارة الجودة

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صندوق التنمية العقارية ينضم لعضوية المنظمة الأوربية لإدارة الجودة

صندوق التنمية العقارية ينضم لعضوية المنظمة الأوربية لإدارة الجودة
http://almnatiq.net/?p=1071877
محررو المناطق

انضم صندوق التنمية العقارية إلى عضوية المنظمة الأوربية لإدارة الجودة (EFQM) بهدف الاستفادة من القاعدة المعرفية للمنظمة وتبادل الخبرات وتطبيق أفضل المعايير العالمية في تقديم خدماته وبرامجه بجودة وكفاءة عالية.

وقّع اتفاقية العضوية من جانب الصندوق الرئيس التنفيذي منصور بن ماضي ومن جانب المنظمة راسل لونغمير بمقر الصندوق بالرياض.

وتأتي عضوية “الصندوق العقاري” مع المنظمة الأوربية لإدارة الجودة استكمالاً للبرامج التطويرية التي نفذها الصندوق مُنذ إعلان التحوّل في يونيو 2017، في مجال التميز المؤسسي والجودة، وبما يخدم مسيرته التنموية وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية في تقديم برامجه ومبادراته بما يُمكن المستفيد من تملّك المسكن الملائم.

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، إن انضمام الصندوق لعضوية المنظمة الأوربية لإدارة الجودة يأتي تأكيدًا على السعي الحثيث والمستمر في نشر ثقافة الجودة والتميز في كافة قطاعات الصندوق بما ينعكس ايجابا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين المستفيدين من القرض العقاري المدعُوم بالشراكة مع منظومة الإسكان والجهات التمويلية.
وأضاف أن الصندوق العقاري يحرص على تطبيق أفضل المعايير العالمية للتميز المؤسسي والجودة في خدماته محققاً الريادة في مجال عمله كمؤسسة تمويلية رائدة في تمكين التنمية العمرانية بمختلف مناطق المملكة، مشيرا إلى تبني الصندوق عملية التطوير والتحسين المستمر والشامل لجميع خدماته وبمنهجية عالمية.

جدير بالذكر أن انضمام صندوق التنمية العقارية للمنظمة الأوربية للجودة التي تأسست عام 1989م كمرجعية غير ربحية للقطاعات الحكومية والخاصة وذلك للاستفادة من الخدمات التي تقدمها، وتبادل الخبرات والاطلاع على التجارب العالمية والمحلية في مجال التميز المؤسسي والجودة والاستفادة من قاعدة البيانات والمعرفة التي تتيحها المنظمة لأعضائها حول العالم بما يحقق التميز والجودة في تقديم الخدمات.

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