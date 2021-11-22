تزامنًا مع الأسبوع العالمي للجودة.. مدينة الملك سعود الطبية تنفذ عدد من المبادرات

محررو المناطق

نفذت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بإدارة الجودة وسلامة المرضى، عدد من المبادرات، تزامناً مع الأسبوع العالمي للجودة تحت شعار الاستدامة.

وتضمنت المبادرات: رسائل نصية للمرضى لتعريفهم بحقوقهم ومسؤولياتهم، زيارة المرضى المنومين للاطمئنان عليهم واطلاعهم على حقوقهم ومسؤولياتهم، تقديم الهدايا لهم .

كما شملت المبادرات على عمل أركان توعوية للموظفين وتضمنت مواد علمية توعوية واستشارت خاصة بالجودة وسلامة المرضى وتقديم الهدايا.

بالإضافة إلى تكريم الموظفين المساهمين في تعزيز سلامة المرضى عن طريق الالتقاط الجيد للأضرار وشيكة الحدوث والتبليغ عنها. والموظفين المتميزين في التبليغ عن الأحداث الجسيمة.