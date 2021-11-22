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أمير مكة يشهد توقيع عدد من الاتفاقيات لتطوير منظومة القطاع غير الربحي

أمير مكة يشهد توقيع عدد من الاتفاقيات لتطوير منظومة القطاع غير الربحي

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أمير مكة يشهد توقيع عدد من الاتفاقيات لتطوير منظومة القطاع غير الربحي

http://almnatiq.net/?p=1071889
المناطق ـ منطقة مكة المكرمة:

شهد الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، توقيع عدد من الاتفاقيات التعاونية لتفعيل الشراكة المجتمعية وتطوير منظومة القطاع غير الربحي في المنطقة.

وشملت الاتفاقيات توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية مراكز الأحياء وإدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة، واتفاقيات تعاون بين مبادرة مجتمع حيوي ومركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة ومؤسسة السبيعي الخيرية وجمعية مؤازرة وجمعية عون التقنية، ويشارك في تنفيذها نحو 100 كيان مجتمعي وتهدف إلى صناعة الأثر المجتمعي في مدينة مكة المكرمة من خلال منهجية تشاركية للقطاع غير الربحي تعمل على بناء رؤية علمية تسهم في تحديد احتياجات الأسرة المكية وإطلاق مبادرات نوعية مستدامة لسد ذلك الاحتياج وفق رؤية المملكة 2030 .

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