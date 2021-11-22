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تجنبًا للغرامة.. “الزكاة” تدعو المكلفين الخاضعين لضريبة القيمة المضافة بتقديم إقراراتهم

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تجنبًا للغرامة.. “الزكاة” تدعو المكلفين الخاضعين لضريبة القيمة المضافة بتقديم إقراراتهم

تجنبًا للغرامة.. “الزكاة” تدعو المكلفين الخاضعين لضريبة القيمة المضافة بتقديم إقراراتهم
http://almnatiq.net/?p=1071936
المناطق ـ واس:

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة إلى تقديم الإقرارات الضريبية عن شهر أكتوبر الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه الثلاثين من شهر نوفمبر الجاري.

وحثت المكلفين من قطاع الأعمال على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عبر الموقع الإلكتروني (zatca.gov.sa)، تجنبًا لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و 25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.

كما دعت المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على تويتر (@Zatca_Care)، أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected])، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (zatla.gov.sa).

وتُعَد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرَض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.

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