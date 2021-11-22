أمين الشرقية يكرّم المطاعم والمخابز الفائزين بجائزة “المنشأة المتميزة”

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كرم معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، اليوم الإثنين 17/04/1443هـ، في مكتبه بمقر الأمانة، الفائزين بجائزة ” المنشأة المتميزة ” من فئة المطاعم والمخابز، بحضور وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل، ورئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبد الله بن سند الشمري.

وتهدف الجائزة الى زرع روح التنافس بين المنشآت للوصول إلى أعلى الممارسات والمعايير والمواصفات الصحية لكل منشأة وبحسب كل نشاط ضمن اشتراطات الجودة والسلامة، وكذلك رفع المستوى الصحي والبيئي للمنشآت الصحية والمتعلقة بالصحة العامة بتطبيق كافة الاشتراطات البلدية، التي وضعت ضمن بنود تقييم المبادرة التي أطلقها معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، ونفذتها بلدية وسط الدمام.

حيث تم تكريم (3) مطاعم، ومخبزين، وهي التي اعتمدت أعلى معايير المنشآت حسب اشتراطات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والمبنية على أعلى المواصفات والممارسات الصحية الجيدة، لفئة المطاعم والمخابز، ويجري تقييم المنشآت من الفئات الأخرى من الأنشطة لاختيار الفائزين منها.

وأكد معالي الأمين خلال التكريم أن الأمانة تسعى لتفعيل الشراكة بينها وبين أصحاب المنشآت، وذلك من خلال هذه الجائزة، التي تعتبر الأمانة فيها شريك تكاملي مع الجهات، والتي استحقت بدورها هذا التكريم لاستيفائها كافة الشروط والمعايير التي تضمنتها الجائزة، خاصةً وأن الجانب الرقابي الذي يقوم على تقييم هذه المنشآت يعمل وفق آلية الحوكمة، منوّهاً معاليه إلى أن النجاح هو توافر هذه المعايير العالية ضمن آلية العمل في المنشأة والتي يتم تسجيلها ضمن المتابعة عن بُعد، والتي ترفع درجة الصحة والسلامة لكافة أفراد المجتمع من المستهلكين.

من جهته قال رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبد الله بن سند الشمري أن البلدية وضعت العديد من المعايير الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، مؤكدا على أنه يتم تقديم الاستشارات الصحية والعمل على تثقيف العاملين في مجال الأغذية بصفه مستمرة لضمان استمرار المنشآت في رفع مستواها الصحي والبيئي، وأن البلدية تعمل على رفع مستوى المنشآت الغذائية ومستوى أدائها وكفاءتها من خلال تقديم المساعدة والنصائح والجولات المستمرة التي تصب في النهاية في مصلحة المستفيدين من هذه المنشآت.