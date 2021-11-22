أمانة الشرقية: فتح مظاريف المشروع الاستثماري لتطوير المركز الترفيهي بالدمام بـ50 مليون ريال

محررو المناطق

قامت أمانة المنطقة الشرقية بفتح مظاريف مشروع استثماري لتطوير مركز ترفيهي متنوع بكورنيش الدمام، وبعرض استثماري بقيمة 50 مليون ريال، والتي امتداداً لجهود ومبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، في تعزيز منظومة الاستثمار في كافة مناطق المملكة.

وأوضحت الأمانة بأن المشروع الاستثماري يهدف إلى تعزيز الأنشطة الترفيهية والسياحية وعناصر جودة الحياة في المنطقة الشرقية، وإبراز مقومات مدينة الدمام على الخارطة السياحية والترفيهية وتسريع وتيرة التنمية وتحقيق مفهوم كفاءة الإنفاق والاستدامة المالية.

وأكدت، على أن المشروع يأتي امتداداً لمجموعة المشاريع الاستثمارية النوعية والمميزة التي تم اطلاقها في المنطقة الشرقية بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيرة الى أن المشروع يشتمل على تطوير مركز ترفيهي متكامل بتصاميم عصرية وتتضمن أنشطة متعددة للترفيه والسياحة ومجموعة من الخدمات المساندة كالمقاهي والمطاعم والساحات العامة متعددة الاستخدامات والتي سيكون لها أثر إيجابي على جودة الحياة لسكان وزوار المنطقة الشرقية.

وقالت إن هذا المشروع الاستثماري، يأتي ليترجم توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، والدعم المستمر من سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، حفظهما الله، وبمتابعة من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، لإشراك القطاع الخاص لتسريع تنمية المنطقة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وانتشارها بكافة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.

وأشارت إلى أنها تعمل بالتعاون مع فرق الوزارة وبالشراكة مع فرق الوزارات الأخرى، وهيئة تطوير المنطقة وبرنامج جودة الحياة واتحاد الرياضات، وبقية القطاعات لتعزيز التنمية بالمنطقة، والاستدامة المالية، ورفع الايرادات والارتقاء بالخدمات المقدمة لسكان وزوار المنطقة، وتحقيق مفهوم كفاءة الإنفاق.

ودعت عموم المستثمرين ورواد الأعمال للمشاركة في صناعة الاستثمارات وزيارة بوابة الاستثمار البلدي وتطبيق الهواتف الذكية (فرص) والتواصل مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة للاطلاع على الفرص الاستثمارية بكل شفافية وسهولة.

الجدير بالذكر أن أمانة المنطقة الشرقية حصلت مسبقاً على المركز الأول بمنظومة الاستثمار والاستدامة المالية بالقطاع البلدي، وحصلت على جوائز تقديرية من وزارة التجارة والاستثمار، وهيئة دعم المنشآت (منشآت)، نظير جهودها في خدمة المستثمرين ورواد الأعمال، ما ساهم بتحقيق الأمانة لقفزة بالإيرادات لثلاث سنوات متتالية وارتفاع بجاذبية الفرص والاقبال من المستثمرين داخلياً وخارجياً.