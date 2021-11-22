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بلدية القطيف تعلن عن تخصيص 40 موقعا لمشاريع عربات الأطعمة المتنقلة (فود ترك)

بلدية القطيف تعلن عن تخصيص 40 موقعا لمشاريع عربات الأطعمة المتنقلة (فود ترك)

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بلدية القطيف تعلن عن تخصيص 40 موقعا لمشاريع عربات الأطعمة المتنقلة (فود ترك)

بلدية القطيف تعلن عن تخصيص 40 موقعا لمشاريع عربات الأطعمة المتنقلة (فود ترك)
http://almnatiq.net/?p=1071943
محررو المناطق

أعلنت بلدية محافظة القطيف عن تخصيص ٤٠ موقعا لمشاريع لعربات الأطعمة المتنقلة “فود ترك”، مخصصة للشباب والشابات في الواجهة البحرية في حي المجيدية.

من جهته تفقد رئيس بلدية محافظة ‫القطيف المهندس محمد الحسيني، سير أعمال إنشاء ميدان الفود ترك المخصص لهذا النشاط.

وأكد الحسيني على أهمية تهيئة ميدان عربات الأطعمة بما يتوافق مع ‫جودة الحياة دعماً وتشجيعًا للشباب السعودي، وتوفير بيئة عمل تعزز هذا النشاط الاقتصادي والسياحي.

وذكر أن مثل هذه المشاريع الصغيرة تشكل جزءًا هاماً من الأنشطة الاجتماعية والشبابية، مبيناً أن البلدية تسعى لتنمية هذا النشاط بمشاريع غير تقليدية، وذلك بإشراك ملاك العربات في التصميم والإبداع للمواقع المستخدمة.

وأوضح أن البلدية انتهت من تنفيذ حزمة من الأعمال لتهيئة البنية التحتية في المواقع المخصصة لممارسة النشاط بما يحقق الجدوى الاقتصادية لمُلّاكها، وذلك بتحسين بيئة العمل من خلال تقديم خِدْمات الكهرباء، ومواقف السيارات، ومواقع وجلسات مخصصة للزوار، مما يساهم في زيادة عدد المرتادين

 

 

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