احدث الأخبار

أمير جازان يرأس الاجتماع التحضيري للمهرجان الشتوي 2022
منطقة جازان
 أمير جازان يعزي “العيد” في وفاة نجله بعد معاناة مع المرض
محليات
 بلدية القطيف تعلن عن تخصيص 40 موقعا لمشاريع عربات الأطعمة المتنقلة (فود ترك)
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية: فتح مظاريف المشروع الاستثماري لتطوير المركز الترفيهي بالدمام بـ50 مليون ريال
المنطقة الشرقية
 أمين الشرقية يكرّم المطاعم والمخابز الفائزين بجائزة “المنشأة المتميزة”
محليات
 تجنبًا للغرامة.. “الزكاة” تدعو المكلفين الخاضعين لضريبة القيمة المضافة بتقديم إقراراتهم
أبرز المواد
 نصيحة مهمة من “النمر” حال الإصابة بجلطة سابقة  
أبرز المواد
 نهائي أبطال آسيا.. تعرّف كيف تدخل إلى مقعدك في ملعب مباراة الهلال وبوهانج
أبرز المواد
 مشاجرة دامية في مباراة سلة بين لوس أنجلوس وديترويت بيستونز (فيديو)
أبرز المواد
 “التحلية” تُحسن جودة مياه خيبر وتمد “الشركة الوطنية” بـ 6 آلاف م3 يومياً من المياه العذبة
منطقة المدينة المنورة
 أمير نجران يلتقي بمديري شرطة المنطقة السابق والمعين حديثاً
محليات
 الأمر بالمعروف بالرياض يفعّل المصلى المتنقل في الأماكن العامة والمتنزهات
محليات
أمير جازان يرأس الاجتماع التحضيري للمهرجان الشتوي 2022

أمير جازان يرأس الاجتماع التحضيري للمهرجان الشتوي 2022

منطقة جازان
أمير جازان يعزي “العيد” في وفاة نجله بعد معاناة مع المرض

أمير جازان يعزي “العيد” في وفاة نجله بعد معاناة مع المرض

محليات
بلدية القطيف تعلن عن تخصيص 40 موقعا لمشاريع عربات الأطعمة المتنقلة (فود ترك)

بلدية القطيف تعلن عن تخصيص 40 موقعا لمشاريع عربات الأطعمة المتنقلة (فود ترك)

المنطقة الشرقية
أمانة الشرقية: فتح مظاريف المشروع الاستثماري لتطوير المركز الترفيهي بالدمام بـ50 مليون ريال

أمانة الشرقية: فتح مظاريف المشروع الاستثماري لتطوير المركز الترفيهي بالدمام بـ50 مليون ريال

المنطقة الشرقية

أمير جازان يرأس الاجتماع التحضيري للمهرجان الشتوي 2022

أمير جازان يرأس الاجتماع التحضيري للمهرجان الشتوي 2022
http://almnatiq.net/?p=1071965
جــازان - فضه عطيف :

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة , بالإمارة‪ اليوم، الاجتماع التحضيري لمهرجان جازان الشتوي، شتاء جازان 2022

وأوضح وكيل إمارة المنطقة للتنمية رئيس اللجنة التنفيذية بالنيابة لمجلس التنمية السياحي الدكتور عيسى البناوي، أن سمو أمير المنطقة ونائبه، اطلعا خلال الاجتماع على استعدادات اللجان الفرعية وتحضيراتها للمهرجان الذي سينطلق مطلع شهر يناير القادم 2022م، وما يشتمل عليه من الأنشطة والفعاليات، بما يضمن نجاح عمل اللجان، إضافةً إلى تخصيص مواقع للتسوق، والأسر المنتجة، والحرف اليدوية، والفعاليات الثقافية والرياضية، والعروض المسرحية، والبرامج الموجهة للأسرة والطفل بالمهرجان التي ستقام بالقرية التراثية والكورنيش الشمالي والكورنيش الجنوبي، وعدد من المواقع بمدينة جيزان ومحافظات ومراكز المنطقة، وتوفير الخدمات البلدية والسياحية والترفيهية التي يحتاجها الزوار، وفق اشتراطات السلامة الخاصة بذلك.

كما أوضح رئيس لجنة المهرجان الدكتور ابراهيم ابو هادي بأن العمل متواصل لابراز مميزات المنطقة عبر جبالها وسهولها وشواطئها ومعالمها التراثية من خلاله، سعيًا لتوفير كل ما يضمن نجاح المهرجان وراحة المتنزهين وزوار المنطقة خلال فترة المهرجان وعلى مدار العام‪.‬

كما جرى خلال الاجتماع بحث العديد من الآراء والمقترحات لإنجاح المهرجان واستمع الجميع لتوجيهات سمو أمير المنطقة حيالها.

Advertisements

روابط ذات صلة

أمير جازان يعزي “العيد” في وفاة نجله بعد معاناة مع المرض

أمير جازان يعزي “العيد” في وفاة نجله بعد معاناة مع المرض
ضبط 5 مواطنين تورطوا بإحراق 3 مركبات لشخص بجازان

ضبط 5 مواطنين تورطوا بإحراق 3 مركبات لشخص بجازان
4 عقوبات تنتظرهم.. القبض على 10 أشخاص حاولوا نقل 47 مخالفًا في جازان

4 عقوبات تنتظرهم.. القبض على 10 أشخاص حاولوا نقل 47 مخالفًا في جازان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*