أمير جازان يرأس الاجتماع التحضيري للمهرجان الشتوي 2022

جــازان - فضه عطيف :

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة , بالإمارة‪ اليوم، الاجتماع التحضيري لمهرجان جازان الشتوي، شتاء جازان 2022

وأوضح وكيل إمارة المنطقة للتنمية رئيس اللجنة التنفيذية بالنيابة لمجلس التنمية السياحي الدكتور عيسى البناوي، أن سمو أمير المنطقة ونائبه، اطلعا خلال الاجتماع على استعدادات اللجان الفرعية وتحضيراتها للمهرجان الذي سينطلق مطلع شهر يناير القادم 2022م، وما يشتمل عليه من الأنشطة والفعاليات، بما يضمن نجاح عمل اللجان، إضافةً إلى تخصيص مواقع للتسوق، والأسر المنتجة، والحرف اليدوية، والفعاليات الثقافية والرياضية، والعروض المسرحية، والبرامج الموجهة للأسرة والطفل بالمهرجان التي ستقام بالقرية التراثية والكورنيش الشمالي والكورنيش الجنوبي، وعدد من المواقع بمدينة جيزان ومحافظات ومراكز المنطقة، وتوفير الخدمات البلدية والسياحية والترفيهية التي يحتاجها الزوار، وفق اشتراطات السلامة الخاصة بذلك.

كما أوضح رئيس لجنة المهرجان الدكتور ابراهيم ابو هادي بأن العمل متواصل لابراز مميزات المنطقة عبر جبالها وسهولها وشواطئها ومعالمها التراثية من خلاله، سعيًا لتوفير كل ما يضمن نجاح المهرجان وراحة المتنزهين وزوار المنطقة خلال فترة المهرجان وعلى مدار العام‪.‬

كما جرى خلال الاجتماع بحث العديد من الآراء والمقترحات لإنجاح المهرجان واستمع الجميع لتوجيهات سمو أمير المنطقة حيالها.