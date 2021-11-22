البحرين: القبض على عناصر خططت لعمليات إرهابية وضبط أسلحة ومتفجرات مصدرها إيران 

المناطق ـ وكالات:

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم الإثنين، القبض على عناصر خططت لعمليات إرهابية، وضبط أسلحة ومتفجرات مصدرها إيران.

وقالت وزارة الداخلية البحرينية على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “في إطار الجهود الأمنية لحفظ أمن الوطن وفي عملية أمنية استباقية بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني والمباحث والأدلة الجنائية، القبض على عناصر إرهابية شرعت في التخطيط والإعداد لعمليات إرهابية تستهدف الأمن والسلم الأهلي”.

وأضافت: “ضبط أسلحة ومتفجرات مصدرها إيران لدى تلك العناصر المرتبطة بمجموعات إرهابية موجودة في طهران”.