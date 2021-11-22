برعاية أمير المنطقة.. “نجران” تحتضن ملتقى الوطن للإبداع السعودي

محررو المناطق

تحتضن مدينة الحضارة والتراث نجران في شهر ديسمبر المقبل ملتقى الوطن للإبداع السعودي برعاية كريمة من أمير المنطقة سمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد -حفظه الله ورعاه- .

و ينطلق الملتقى بشراكة سبع جهات هي: جائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي، ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني فرع نجران، وجامعة نجران، وإدارة تعليم المنطقة، ومجلس شباب نجران، وبنك التنمية ومنشآت، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بإشراف وتوجيه مباشر من أمير المنطقة.

يهدف الملتقى إلى إحداث حراك اجتماعي في المنطقة يتناسب مع أهداف رؤية الوطن ، إتاحة الفرصة للعناصر الشبابية لتنظيم وإدارة الملتقيات ، أكتشاف وتبني ودعم المواهب الشبابية، توفير برامج تدريبية شبابية، توظيف التقنيات الحديثة لخدمة الشباب .

يشارك في الملتقى نخبة من المفكرين ، والخبراء، والمختصين، والإعلامين من المملكة ودول الخليج العربي ، ويشتمل برنامج الفعالية على أوراق عمل ومنصات حوارية ، أنشطة اجتماعية ، فعاليات تراثية، حرف يدوية، معارض مختلفة، نوافذ إعلامية خاصة، بالإضافة إلى مسابقة جائزة الأميرة صيته بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي لدعم المبدعين والمبدعات ، حيث يكرم الفائزين بنهاية المسابقة من قبل أمير المنطقة ، ومن ضمن برامج الملتقى حفل خاص لأسر وأبناء الشهداء، وعلى ضوءه يتم تكريمهم وتكريم رواد العمل الاجتماعي.

أعلن الملتقى مسابقة جائزة الأميرة صيته بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي برعاية كريمة من سمو أمير منطقة نجران تستهدف الشباب والشابات بمنطقة نجران، للفئات العمرية من 18 الى 24 عام وذلك في إطار الأتفاقية المشتركة مع مجلس شباب المنطقة.

وتتمحور المسابقة حول تقديم مبادرات في إطار “حل مشكلة قائمة أو تطوير عمل قائم” تتضمن برامج ومشاريع تطويرية تُعتمد ضمن المبادرات الاستراتيجية المستقبلية.

وتهدف الجائزة إلى المشاركة في تحقيق رؤية 2030، وتعزيز دور الإبداع في تطوير أنماط العمل الاجتماعي، واستثمار الأفكار الإبداعية للموارد والكفاءات البشرية ، وتحسين وتطوير أنظمة العمل في جوانب الاداء الرئيسية للقطاعات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث “الغير ربحي”.

وتشتمل على خمس مجالات هي الفنون الجميلة ، الذكاء الاصطناعي، التسويق الرقمي ، التعليم والتدريب ، صناعة المحتوى .

من ضمن الفعاليات المصاحبة للملتقى الفن التشكيلي المقام في ساحة النافورة التفاعلية – طريق الملك سعود والذي يركز على إبداعات الفنانين في المنطقة ويعرض جانب من أعمالهم .

تتميز منطقة نجران بتاريخ عظيم وأماكن أثرية مميزة رسمت ملامح الجمال في المنطقة كنافذة سياحية للباحثين عن متعة ملامسة الأصالة ، لذلك سلط الملتقى الضوء على هذا الجانب من خلال تحديد زيارات للمواقع التاريخية والأثرية بالإضافة إلى بعض المواقع التي تعكس الجانب الحضاري والوجه الجمالي لنجران.

تتضمن منطقة حمى الثقافية مئات الآلاف من النقوش الأثرية ، وكذلك تحوي المنطقة على آبار حمى على امتداد إحدى أقدم طرق القوافل ، لتنطلق من هناك فعاليات ليلة حمى الثقافية والتراثية يوم الأربعاء الموافق 22 ديسمبر ، وتحمل بين طياتها عدة فعاليات تركز على الفنون التشكيلية والفنون الشعبية ومسابقة الخط العربي.

‏يحوي الملتقى عدة منصات حوارية وندوات وأوراق عمل كالتالي :

– الشباب واستشراف المستقبل.

– الإعلام والإبداع الاجتماعي.

– التفكير والابتكار.

– تأهيل ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة.

– الإبداع وجودة الحياة وفق رؤية 2030.

– من وحي الطبيعة.

– نجران الثقافة بين الماضي والحاضر.

– المجتمع المدني والطبيعة.

بالإضافة إلى :

– قصص من ذاكرة التاريخ – تقديم الراوي محمد الشرهان قرية ال منجم التاريخية لمدة ثلاثة أيام متتالية.

كما ينضم بنك التنمية الاجتماعية حزمة برامج وندوات على النحو التالي:

– جلسات استشارية وارشادية.

– التدريب الحرفي والمهني.

-التعريف ببرنامج امبريتك السعودي.

-برنامج نشر ثقافة العمل الحر.

-ورقة عمل جسور تنموية.

صناعة مستقبل

الأمين العام لجائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي الدكتور فهد المغلوث قال إن هذا الملتقى يمثل اول حصاد لثمرات هذه الشراكة السباعية التي تؤكد قدرة روح المبادرة في صناعة المستقبل ودعم جهود الدولة في جميع المجالات، وأشار إلى أن نجران كانت دائما سباقة لمثل هذه الخطوات بدعم من القيادة وتضافر جهود كافة الجهات وأصحاب المصلحة من هذه المبادرات المنتجة.