احدث الأخبار

تأجيل التشفير الكامل لرسائل فيسبوك وإنستغرام حتى 2023‏
أبرز المواد
 الكلية التقنية بنجران تنظم محاضرة بعنوان ”معاً ضد الفساد “
منطقة نجران
 أمير القصيم يرأس اجتماع عمومية “كبدك” ويشيد بالجهود
منطقة القصيم
 برعاية أمير المنطقة.. “نجران” تحتضن ملتقى الوطن للإبداع السعودي
محليات
 المقيم السوداني يرد على اتهامه بالاتفاق مع فريق “برق” للإنقاذ (فيديو)
أبرز المواد
 “لجنة المسابقات” تعلن موعد ديربي الهلال والنصر المؤجل
أبرز المواد
 التحالف: تدمير 16 آلية عسكرية للحوثي ومقتل أكثر من 115 إرهابيا بمأرب
أبرز المواد
 إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين.. التوأم السيامي المصري يصلان غدا الرياض
أبرز المواد
 39 إصابة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا
أبرز المواد
 البحرين: القبض على عناصر خططت لعمليات إرهابية وضبط أسلحة ومتفجرات مصدرها إيران 
أبرز المواد
 برعاية ولي العهد.. افتتاح المقر الجديد للقيادة العسكرية الموحدة بالرياض
أبرز المواد
 أمير جازان يرأس الاجتماع التحضيري للمهرجان الشتوي 2022
منطقة جازان
تأجيل التشفير الكامل لرسائل فيسبوك وإنستغرام حتى 2023‏

تأجيل التشفير الكامل لرسائل فيسبوك وإنستغرام حتى 2023‏

أبرز المواد
الكلية التقنية بنجران تنظم محاضرة بعنوان ”معاً ضد الفساد “

الكلية التقنية بنجران تنظم محاضرة بعنوان ”معاً ضد الفساد “

منطقة نجران
أمير القصيم يرأس اجتماع عمومية “كبدك” ويشيد بالجهود

أمير القصيم يرأس اجتماع عمومية “كبدك” ويشيد بالجهود

منطقة القصيم
برعاية أمير المنطقة.. “نجران” تحتضن ملتقى الوطن للإبداع السعودي

برعاية أمير المنطقة.. “نجران” تحتضن ملتقى الوطن للإبداع السعودي

محليات

تأجيل التشفير الكامل لرسائل فيسبوك وإنستغرام حتى 2023‏

تأجيل التشفير الكامل لرسائل فيسبوك وإنستغرام حتى 2023‏
http://almnatiq.net/?p=1072013
المناطق - وكالات:

أجلت شركة “ميتا” (فيسبوك سابقا)  خطوة تشفير جميع الرسائل على موقعي “فيسبوك” ‏‏و”إنستغرام” بشكل كامل.‏

وكشف رئيس الأمن في “ميتا”، أنتيجون ديفيس، أن شركة التواصل الاجتماعي خططت في الأصل للانتهاء من هذه الخطوة في أقرب وقت في العام المقبل 2022، لكنها أرادت الحصول على وقت إضافي “لفعل ذلك بشكل صحيح”.

وحذر من أن نشر الرسائل الافتراضية المشفرة من طرف إلى طرف في تطبيقات “فيسبوك ماسنجر” و”إنستغرام” قد يتأخر إلى “وقت ما في عام 2023”.

ورغم التأخير، نوه أنتيجون ديفيس في رده على صحيفة “ذا تليغراف” البريطانية  أن شركة “ميتا” ستظل تتمتع بالقدرة على اكتشاف إساءة الاستخدام من خلال مجموعة من المعلومات غير المشفرة وتقارير المستخدم.

Advertisements

روابط ذات صلة

تصل 85 مليار دولار.. “آبل” تكبد فيسبوك خسائر فادحة

تصل 85 مليار دولار.. “آبل” تكبد فيسبوك خسائر فادحة
رسميًا.. تغيير اسم شركة “فيسبوك” إلى “ميتا”

رسميًا.. تغيير اسم شركة “فيسبوك” إلى “ميتا”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*