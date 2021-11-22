تأجيل التشفير الكامل لرسائل فيسبوك وإنستغرام حتى 2023‏

المناطق - وكالات:

أجلت شركة “ميتا” (فيسبوك سابقا) خطوة تشفير جميع الرسائل على موقعي “فيسبوك” ‏‏و”إنستغرام” بشكل كامل.‏

وكشف رئيس الأمن في “ميتا”، أنتيجون ديفيس، أن شركة التواصل الاجتماعي خططت في الأصل للانتهاء من هذه الخطوة في أقرب وقت في العام المقبل 2022، لكنها أرادت الحصول على وقت إضافي “لفعل ذلك بشكل صحيح”.

وحذر من أن نشر الرسائل الافتراضية المشفرة من طرف إلى طرف في تطبيقات “فيسبوك ماسنجر” و”إنستغرام” قد يتأخر إلى “وقت ما في عام 2023”.

ورغم التأخير، نوه أنتيجون ديفيس في رده على صحيفة “ذا تليغراف” البريطانية أن شركة “ميتا” ستظل تتمتع بالقدرة على اكتشاف إساءة الاستخدام من خلال مجموعة من المعلومات غير المشفرة وتقارير المستخدم.