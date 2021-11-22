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الكلية التقنية بنجران تنظم محاضرة بعنوان ”معاً ضد الفساد “

الكلية التقنية بنجران تنظم محاضرة بعنوان ”معاً ضد الفساد “

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الكلية التقنية بنجران تنظم محاضرة بعنوان ”معاً ضد الفساد “

الكلية التقنية بنجران تنظم محاضرة بعنوان ”معاً ضد الفساد “
http://almnatiq.net/?p=1072019

نظمت الكلية التقنية بنجران محاضرة بعنوان ” معاً ضد الفساد ” بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريب والمتدربين وذلك بمقر الكلية، قدمها عضو هيئة التدريب سالم بن حسين بالحارث، تطرق فيها إلى عدد من المحاور أهمها مفهوم الفساد وأنواعه وأسبابه، والتشريعات والقوانين المعنية بمكافحة الفساد كذلك تحدث عن أهداف هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ومسؤوليتاها في مكافحة الفساد ودورها في تنسيق جهود القطاعين العام والخاص في تخطيط ومراقبة برامج مكافحة الفساد، وتقويمها وجمع المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالفساد، وتصنيفها، وتحليلها، وتنظيم قاعدة معلومات وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، كما تم إبراز دور المؤسسات التعليمية في تعزيز قيم النزاهة.

وتأتي هذه المحاضرة بهدف ترسيخ مبادئ النزاهة والأمانة ومكافحة الفساد وفي سياق اهتمام الكلية بتعزيز مفهوم النزاهة، وترسيخه بين أفراد المجتمع بمختلف توجهاتهم.

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