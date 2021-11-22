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4 نصائح لتوفير تخفيض الاستهلاك اليومي للطاقة

4 نصائح لتوفير تخفيض الاستهلاك اليومي للطاقة
http://almnatiq.net/?p=1072024

نصحت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة “لتبقى” بضرورة العمل على تخفيض الاستهلاك اليومي للطاقة، مشيرة إلى أنه من الأفضل ضبط درجة حرارة سخان المياه في المنزل عند 60 درجة مئوية.

وقالت الحملة في منشور توعوي نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، إن ذلك من شأنه أن يوفر درجة حرارة آمنة، وفي استهلاك الطاقة، كما أوصت بعمل صيانة دورية لسخان المياه؛ للتأكد من سلامته وصلاحيته للاستخدام، وعند الشراء يوصى باختيار سخان المياه الأعلى كفاءة في استهلاك الطاقة (المستوى الأخضر)، وكذلك اختيار الحجم المناسب للمنزل وفق الاستخدام.

ونصحت “لتبقى” باستخدام تطبيق “تأكد” الذي يساعد المستهلك في التحقق من سريان مفعول علامة الجودة السعودية، وصحة بيانات بطاقات كفاءة الطاقة على أجهزة سخانات المياه.

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