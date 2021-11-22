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ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًا من نظيره الكويتي

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًا من نظيره الكويتي
http://almnatiq.net/?p=1072025
المناطق - واس:

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة.

ونقل الشيخ مشعل الصباح خلال الاتصال بسمو ولي العهد، تحيات صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

واطمأن سمو ولي العهد على صحة سمو أمير الكويت، وتمنياته له بدوام الصحة والعافية.

كما تم خلال الاتصال، استعراض أوجه العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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