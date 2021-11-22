تعرف على مواعيد المباريات والقنوات الناقلة لدور الـ 16 من كأس الملك 2021-2022

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن جدول مباريات دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين 2021-2022.

نظام كأس الملك

وتأتي النسخة الجديدة من كأس الملك بعد موجة من المفاجآت التي شهدتها النسخة السابقة، حيث شهدت خروج الكبار تباعًا، ووصل للنهائي التعاون والفيصلي وفاز العنابي باللقب.

وكأس الملك شأنها شأن جميع مسابقات الكأس في العالم، تُلعب بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة حتى النهائي، وسيشارك في البطولة هذا الموسم للمرة الثانية على التوالي أندية الدوري السعودي للمحترفين فقط، وسيبدأ كأس خادم الحرمين الشريفين من دور 16.

القنوات الناقلة لكأس الملك

وللتعرف على القنوات الناقلة لكأس الملك هذا الموسم فسوف تذاع المباريات على قنوات SSC، والتي تم تدشينها مطلع الموسم وحصلت على حقوق جميع المسابقات السعودية والآسيوية.

كما يمكنك أيضًا المشاهدة عبر الإنترنت من خلال شاهد، كذلك ستتيح النسخة العربية من جول تغطية مباشرة لأهم مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين.

جدول مباريات دور 16 من كأس الملك

وفيما يلي جدول مباريات كأس الملك 2022 – دور 16:

الشباب – ضمك (19 ديسمبر 2021)

الباطن – الحزم (20 ديسمبر 2021)

الهلال – الرائد (20 ديسمبر 2021)

الفتح – الاتحاد (20 ديسمبر 2021)

الفيحاء – أبها (21 ديسمبر 2021)

النصر – الاتفاق (21 ديسمبر 2021)

الأهلي – الفيصلي (21 ديسمبر 2021)

التعاون – الطائي (21 ديسمبر 2021)