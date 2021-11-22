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يُطلق مرتين يومياً من 8 مناطق.. ماذا تعرف عن بالون الطقس؟ (فيديو)

يُطلق مرتين يومياً من 8 مناطق.. ماذا تعرف عن بالون الطقس؟ (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1072035
محررو المناطق

نشر المركز الوطني للأرصاد مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” للتعريف ببالون الطقس.

وبحسب الفيديو يستخدم البالون لقياس عناصر الطقس في طبقات الجو العليا، وهي الضغط الجوي والرطوبة، ودرجات الحرارة وسرعة الرياح واتجاهها .

وأوضح الفيديو أن البالون يتم إطلاقه مرتين يوميا من 8 مراصد موزعة في أنحاء المملكة.

وكان توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من شرق المملكة، في حين تنشط الرياح السطحية على الجزء الأوسط من سواحل البحر الأحمر وكذلك على أجزاء من وسط المملكة مثيرة للأتربة والغبار.

كما لا يستبعد تكوّن الضباب على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، وعلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة.

 

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